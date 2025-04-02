''TRT’yi bir daha asla açmıyoruz. CNNTÜRK, TGRT, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuvaz’ın Medyasını asla ve asla açmıyoruz. Bir sözüm de reklam vereceklere. Eğer biz TRT, CNN Türk, A Haber, Beyaz TV, Türkiye, Akşam ve Yeni Şafak’ta reklamınızı görürsek o ürünü almayacağız' ifadelerini kullanınca RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den, 'Bu kurumları doğrudan hedef almak özgürlük değil, en hafif tabiriyle baskıdır, zulümdür' çıkışı gelmişti.

Hemen ardından da 'Boykot çağrısında bulunup destek veren kanallar ve yayınlar, uzmanlarımızca takip edilmekte olup gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur.' uyarısını geçmişti Ebubekir Şahin.