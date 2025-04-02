Sinirlerine Hakim Olamadı: Farah Zeynep Abdullah'tan Dobra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin İtirafı!
Sinirlerine Hakim Olamadı: Farah Zeynep Abdullah'tan Dobra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin İtirafı!
Boykot çağrısı verip paylaşan kanalların yakından takip edildiğini ve gereğinin yapılacağını vurgulayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e bir tepki de ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan geldi.
Farah Zeynep Abdullah, her zamanki sivri diliyle sinirlerine hakim olamayınca oldukça dobra bir çıkışta bulundu!
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23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.
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Yaptırımlar bu kadarla da bitmedi. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kanallara yönelik boykot çağrısında;
Geçtiğimiz saatlerde, Ebubekir Şahin'in açıklamasına denk gelen Farah Zeynep Abdullah'tan dobra bir yorum geldi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e seslenen Farah Zeynep Abdullah, "Ebubekir, seni ayrı bi sevmiyorum" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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