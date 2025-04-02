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Sinirlerine Hakim Olamadı: Farah Zeynep Abdullah'tan Dobra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin İtirafı!

Sinirlerine Hakim Olamadı: Farah Zeynep Abdullah'tan Dobra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin İtirafı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.04.2025 - 22:35

Boykot çağrısı verip paylaşan kanalların yakından takip edildiğini ve gereğinin yapılacağını vurgulayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e bir tepki de ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan geldi. 

Farah Zeynep Abdullah, her zamanki sivri diliyle sinirlerine hakim olamayınca oldukça dobra bir çıkışta bulundu!

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23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.

23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.

Ülkede protestolar ve eylemler bir an olsun dinmezken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin birçok kez protestolara yer verip canlı yayına taşıyan kanallara ağır yaptırımlar uygulanacağını söylemiş, Sözcü TV'ye ekran karartma cezası verirken, Halk TV, Tele1 ve NOW TV'ye de idari para cezası uygulanmıştı.

Yaptırımlar bu kadarla da bitmedi. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kanallara yönelik boykot çağrısında;

Yaptırımlar bu kadarla da bitmedi. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kanallara yönelik boykot çağrısında;

''TRT’yi bir daha asla açmıyoruz. CNNTÜRK, TGRT, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuvaz’ın Medyasını asla ve asla açmıyoruz.   Bir sözüm de reklam vereceklere. Eğer biz TRT, CNN Türk, A Haber, Beyaz TV, Türkiye, Akşam ve Yeni Şafak’ta reklamınızı görürsek o ürünü almayacağız' ifadelerini kullanınca RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den, 'Bu kurumları doğrudan hedef almak özgürlük değil, en hafif tabiriyle baskıdır, zulümdür' çıkışı gelmişti.

Hemen ardından da 'Boykot çağrısında bulunup destek veren kanallar ve yayınlar, uzmanlarımızca takip edilmekte olup gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur.' uyarısını geçmişti Ebubekir Şahin.

Geçtiğimiz saatlerde, Ebubekir Şahin'in açıklamasına denk gelen Farah Zeynep Abdullah'tan dobra bir yorum geldi.

Geçtiğimiz saatlerde, Ebubekir Şahin'in açıklamasına denk gelen Farah Zeynep Abdullah'tan dobra bir yorum geldi.

İlk etapta İmamoğlu sürecinde birkaç gün sessizliğini koruyarak şaşırtan Farah Zeynep Abdullah, ilk paylaşımından sonra düzenli olarak yaşananları takip ettiğini gösteren tepkili tweet'leriyle öne çıkmıştı. Bu sefer de Şahin'in açıklamasının paylaşıldığı bir hesabın altına yorum bırakıverdi kendisi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e seslenen Farah Zeynep Abdullah, "Ebubekir, seni ayrı bi sevmiyorum" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e seslenen Farah Zeynep Abdullah, "Ebubekir, seni ayrı bi sevmiyorum" dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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