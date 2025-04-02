Demet Akalın ve Gülben Ergen arasındaki ipler yeniden gerildi. Demet Akalın'ın kendisini engellediğini fark eden Gülben Ergen lafını sakınmayınca, Akalın'dan da cevap gecikmedi. Boykot kavgası mı başka bir şey mi bilemedik fakat olay gittikçe büyüdü.

O kadar ki meseleye İrem Derici bile anında dahil oldu. Buyurun, bir kavgamız eksikken neler yaşanmış beraber görelim...