Bir Kavgamız Eksikti: Demet Akalın'dan Engel Yediğini Görünce Dellenen Gülben Ergen Lafını Sakınmadı!
Bir Kavgamız Eksikti: Demet Akalın'dan Engel Yediğini Görünce Dellenen Gülben Ergen Lafını Sakınmadı!
Demet Akalın ve Gülben Ergen arasındaki ipler yeniden gerildi. Demet Akalın'ın kendisini engellediğini fark eden Gülben Ergen lafını sakınmayınca, Akalın'dan da cevap gecikmedi. Boykot kavgası mı başka bir şey mi bilemedik fakat olay gittikçe büyüdü.
O kadar ki meseleye İrem Derici bile anında dahil oldu. Buyurun, bir kavgamız eksikken neler yaşanmış beraber görelim...
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Daha yeni barışan Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın arası geçtiğimiz günlerde yeniden bozulmuştu belki denk gelmişsinizdir.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreci hakkında sesi soluğu çıkmayan ve hatta tek bir paylaşımda da bulunmayan Demet Akalın tepki çekerken, Gülben Ergen geç de olsa İmamoğlu sürecinde sesini çıkarmaya başlamıştı.
Demet Akalın durur mu? Durmadı tabii ki. Yine müthiş Türkçesini konuşturdu ve yazım/imla hatalarıyla dolu bir cevap verdi Ergen'e.
Bir yerde bir kavga patlak verdi mi hemen oracıkta biten İrem Derici'den de yorum gecikmedi...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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