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Bir Kavgamız Eksikti: Demet Akalın'dan Engel Yediğini Görünce Dellenen Gülben Ergen Lafını Sakınmadı!

Bir Kavgamız Eksikti: Demet Akalın'dan Engel Yediğini Görünce Dellenen Gülben Ergen Lafını Sakınmadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.04.2025 - 18:52

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasındaki ipler yeniden gerildi. Demet Akalın'ın kendisini engellediğini fark eden Gülben Ergen lafını sakınmayınca, Akalın'dan da cevap gecikmedi. Boykot kavgası mı başka bir şey mi bilemedik fakat olay gittikçe büyüdü. 

O kadar ki meseleye İrem Derici bile anında dahil oldu. Buyurun, bir kavgamız eksikken neler yaşanmış beraber görelim...

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Daha yeni barışan Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın arası geçtiğimiz günlerde yeniden bozulmuştu belki denk gelmişsinizdir.

Daha yeni barışan Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın arası geçtiğimiz günlerde yeniden bozulmuştu belki denk gelmişsinizdir.

Hayattan koparılan kızımız Narin Güran için bir anaokulu açan ve açılıştan sonra da bir teşekkür metni yayınlayan Gülben Ergen, Demet Akalın'dan X'te herkesin içinde azar yemişti. 

Demet Akalın, Gülben Ergen listeye okulun parkına yardımda bulunan arkadaşlarını eklemediği için takipten çıkmış bir de ayıplamıştı. Hiç istifini bozmayan Gülben Ergen ise tüm kibarlığıyla cevap verirken lafını da esirgememişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreci hakkında sesi soluğu çıkmayan ve hatta tek bir paylaşımda da bulunmayan Demet Akalın tepki çekerken, Gülben Ergen geç de olsa İmamoğlu sürecinde sesini çıkarmaya başlamıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreci hakkında sesi soluğu çıkmayan ve hatta tek bir paylaşımda da bulunmayan Demet Akalın tepki çekerken, Gülben Ergen geç de olsa İmamoğlu sürecinde sesini çıkarmaya başlamıştı.
twitter.com

Artık nasıl olduysa geçtiğimiz saatlerde konu bambaşka yerlere gitti. Sebebini bilmemekle beraber muhtemelen Gülben Ergen'in sosyal medya paylaşımları ve duruşu sebebiyle Demet Akalın'ın eski dostunu yeniden silmeye karar verdiği ortaya çıktı. Sebebi boykot kavgası mı bilemedik... 

Demet Akalın'ın kendisini engellediğini fark eden Gülben Ergen, engellendiğini gösteren ekran görüntüsünü paylaşarak, 'Koyun can derdinde kasap mal' diyerek lafı gediğini koydu.

Demet Akalın durur mu? Durmadı tabii ki. Yine müthiş Türkçesini konuşturdu ve yazım/imla hatalarıyla dolu bir cevap verdi Ergen'e.

Demet Akalın durur mu? Durmadı tabii ki. Yine müthiş Türkçesini konuşturdu ve yazım/imla hatalarıyla dolu bir cevap verdi Ergen'e.

Biz sizler için tercüme etmiş olalım; 'Kasap ben miyim? Mal da benim galiba!! Narin'in okul inşaatı bitmeyecek rezil olacağım dedi!!! O zaman kasap değildim ama!! Neyse konu nazik olmasa' yorumunda bulundu.

Bir yerde bir kavga patlak verdi mi hemen oracıkta biten İrem Derici'den de yorum gecikmedi...

Bir yerde bir kavga patlak verdi mi hemen oracıkta biten İrem Derici'den de yorum gecikmedi...

@yorum.ifsa isimli Instagram hesabının Demet Akalın ve Gülben Ergen kavgasına yer verdiği gönderisinin altına koşan İrem Derici, Gülben Ergen'in tarafını tuttu. 

Gülben Ergen'i etiketleyerek, 'Kurtulduk aşk çiçeğim, kulübe hoş geldin' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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