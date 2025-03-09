Gülben Ergen'i Anaokulu Teşekküründeki Eksik Yüzünden Azarlayan Demet Akalın'a Cevap Gecikmedi!
Gülben Ergen'i Anaokulu Teşekküründeki Eksik Yüzünden Azarlayan Demet Akalın'a Cevap Gecikmedi!
Geçtiğimiz gün kurucusu olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye' derneğiyle 56. anaokulunu Diyarbakır'da hayattan koparılan güzel Narin Güran'ın anısına açan Gülben Ergen büyük takdir toplamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından emeği geçenlere teşekkür ettiği bir metinle gönderi paylaşan Gülben Ergen, Demet Akalın'dan azar yedi. Teşekküründe okulun parkını yaptıran arkadaşlarına (Ceylan ailesi) teşekkür etmediği için sitem eden Akalın'a Ergen'den cevap gecikmedi.
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Hem oyunculuğunu hem de şarkıcılığını gördüğümüz, şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silen Gülben Ergen, son zamanlarda gündemdeki olaylarla da yakından ilgileniyor.
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2010 yılında da Türkiye'de okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve imkanı sınırlı bölgelerde anaokulları açarak çocuklara umut olmak üzere "Çocuklar Gülsün Diye" isimli bir dernek kurmuştu kendisi.
Narin Güran adına açılan anaokulunun haberini sosyal medya hesabından da veren Gülben Ergen, birçok kişiye teşekkürünü sunmuştu.
Bir küs bir barışık takılan Demet Akalın ve Gülben Ergen'in uzun süredir arasının gayet iyi olduğu biliniyordu.
Gülben Ergen'in teşekkür metninde eksik olduğunu söyleyen Demet Akalın, herkesin içinde arkadaşına çıkışmaya karar verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Demo'nun Türkçe yazamamasına mı konuşsam, Gülben'in gayet samimiyetsiz yazdığına mı konuşsam 😒 Bu ikisinin "dost" oluşuna mı takılsam / blablabla