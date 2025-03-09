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Gülben Ergen'i Anaokulu Teşekküründeki Eksik Yüzünden Azarlayan Demet Akalın'a Cevap Gecikmedi!

Gülben Ergen'i Anaokulu Teşekküründeki Eksik Yüzünden Azarlayan Demet Akalın'a Cevap Gecikmedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.03.2025 - 18:42

Geçtiğimiz gün kurucusu olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye' derneğiyle 56. anaokulunu Diyarbakır'da hayattan koparılan güzel Narin Güran'ın anısına açan Gülben Ergen büyük takdir toplamıştı. 

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından emeği geçenlere teşekkür ettiği bir metinle gönderi paylaşan Gülben Ergen, Demet Akalın'dan azar yedi. Teşekküründe okulun parkını yaptıran arkadaşlarına (Ceylan ailesi) teşekkür etmediği için sitem eden Akalın'a Ergen'den cevap gecikmedi.

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Hem oyunculuğunu hem de şarkıcılığını gördüğümüz, şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silen Gülben Ergen, son zamanlarda gündemdeki olaylarla da yakından ilgileniyor.

Hem oyunculuğunu hem de şarkıcılığını gördüğümüz, şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silen Gülben Ergen, son zamanlarda gündemdeki olaylarla da yakından ilgileniyor.

Özellikle kadını ilgilendiren ve hepimizin yüreğini yakan toplumsal konularda sesini daima çıkaran Ergen, güzel kızımız Narin'in hayattan koparılmasıyla beraber X'te iyice aktif hale gelmişti. Bugüne dek birçok isyanını sosyal medya hesabından dile getiren hatta geçtiğimiz haftalarda da bir tweet'i yüzünden ifadeye çağırılan Gülben Ergen, hiçbir zaman geride durmayan, susmayan ünlülerimizden oldu.

2010 yılında da Türkiye'de okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve imkanı sınırlı bölgelerde anaokulları açarak çocuklara umut olmak üzere "Çocuklar Gülsün Diye" isimli bir dernek kurmuştu kendisi.

2010 yılında da Türkiye'de okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve imkanı sınırlı bölgelerde anaokulları açarak çocuklara umut olmak üzere "Çocuklar Gülsün Diye" isimli bir dernek kurmuştu kendisi.

Gülben Ergen'in kurucusu olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye' derneği dün, Diyarbakır, Bağlar'da Narin Güran adına bir anaokulu açtı. Gülben Ergen'in bizzat yer aldığı anaokulunun açılışında, Van'da hayatını kaybeden ve cinayeti hala aydınlatılamayan Rojin Kabaiş'in babası da yer aldı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Narin Güran adına açılan anaokulunun haberini sosyal medya hesabından da veren Gülben Ergen, birçok kişiye teşekkürünü sunmuştu.

Narin Güran adına açılan anaokulunun haberini sosyal medya hesabından da veren Gülben Ergen, birçok kişiye teşekkürünü sunmuştu.

56. anaokulunu açan Gülben Ergen, emeği geçen herkese ve Diyarbakır halkına, gönderisine etiketlediği kişilerle beraber teşekkür ederken, sebebini anlayamadığımız bir şekilde konuya X'in Gülben'den sonra ikinci müdavimi Demet Akalın dahil oldu.

Bir küs bir barışık takılan Demet Akalın ve Gülben Ergen'in uzun süredir arasının gayet iyi olduğu biliniyordu.

Bir küs bir barışık takılan Demet Akalın ve Gülben Ergen'in uzun süredir arasının gayet iyi olduğu biliniyordu.

Akalın'ın Gel Konuşalım programının sunucu koltuğunda oturduğu dönemde kendisine konuk olan Ergen'in aralarından su sızmıyordu. Şen şakrak geçen programın ardından ekstra bir yakınlıklarını görmemiştik fakat birbiriyle yorumlaşan arkadaşların keyfi yerinde gibi gözüküyordu.

Gülben Ergen'in teşekkür metninde eksik olduğunu söyleyen Demet Akalın, herkesin içinde arkadaşına çıkışmaya karar verdi.

Gülben Ergen'in teşekkür metninde eksik olduğunu söyleyen Demet Akalın, herkesin içinde arkadaşına çıkışmaya karar verdi.

Gülben Ergen'in anaokulu açılışı için yaptığı teşekkürlerde Ceylan ailesinin adını anmamasına sitem etti. Ünlemleri peş peşe yapıştıran Demet Akalın'ın müthiş Türkçe'siyle yazdığı mesajında 'Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben!!! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara' açıklamasında bulundu. 

Demet Akalın'ın uluorta böyle bir yorumda bulunmasından rahatsız olduğunu bariz belli eden Gülben Ergen'in sitemi de gecikmedi.

Önce, 'Sevgili Demet.... Okulumuz için hayırlı uğurlu olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan 'teşekkür' beklediğini düşünemedim/düşünmedim' diyerek lafını soktu. Sonra da WhatsApp'ten teşekkür ettiğini belirtti ve 'Adreslerini yazarsan buradan da edeyim' cevabını verdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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withlove

Demo'nun Türkçe yazamamasına mı konuşsam, Gülben'in gayet samimiyetsiz yazdığına mı konuşsam 😒 Bu ikisinin "dost" oluşuna mı takılsam / blablabla