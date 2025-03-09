Gülben Ergen'in Kurucusu Olduğu "Çocuklar Gülsün Diye" Derneği Diyarbakır'da Narin Güran Adına Anaokulu Açtı

Dyarbakır'da evinin yakınında kaybolan ve kaybının 19. gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü tüm ülkenin yüreğini yakmıştı. Farklı illerden insanlar yola çıkıp Narin'i aramak için Diyarbakır'a gitmişti. Acı haberin ardından cinayetin aydınlatılması ve Narin'in katilinin bulunması için çalışmalar başladı fakat bugün hala minik kızın cinayeti aydınlatılamadı.

Tüm ülke olduğu gibi pek çok ünlü isim de bu dava ile yakından ilgilendi. Sahip oldukları takipçi kitlesini kullanarak dava sürecini unutturmamaya çalıştılar. Onlardan biri de Gülben Ergen'di.