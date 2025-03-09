Gülben Ergen'in Kurucusu Olduğu "Çocuklar Gülsün Diye" Derneği Diyarbakır'da Narin Güran Adına Anaokulu Açtı

Dyarbakır'da evinin yakınında kaybolan ve kaybının 19. gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü tüm ülkenin yüreğini yakmıştı. Farklı illerden insanlar yola çıkıp Narin'i aramak için Diyarbakır'a gitmişti. Acı haberin ardından cinayetin aydınlatılması ve Narin'in katilinin bulunması için çalışmalar başladı fakat bugün hala minik kızın cinayeti aydınlatılamadı.
Tüm ülke olduğu gibi pek çok ünlü isim de bu dava ile yakından ilgilendi. Sahip oldukları takipçi kitlesini kullanarak dava sürecini unutturmamaya çalıştılar. Onlardan biri de Gülben Ergen'di.
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Gülben Ergen'in kurucusu olduğu "Çocuklar Gülsün Diye" derneği Diyarbakır, Bağlar'da Narin Güran adına bir anaokulu açtı.
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Gülben Ergen'in bizzat yer aldığı anaokulunun açılısına, Van'da hayatını kaybeden ve cinayeti hala aydınlatılamayan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş de olduğu görüldü.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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