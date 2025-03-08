Hayatı Boyunca Çalıştığını Anlatan Bir Vatandaş Dilan Polat'a Ait Binayı Görünce İsyan Etti

Dilan Polat, son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz bir isim. Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçuyla hem kendisi hem de aile üyeleri bir süre hapis yatan Dilan Polat, tutukluluk hali biter bitmez sosyal medyaya geri döndü. Kendisinin hemen hemen her ilde bulunan güzellik merkezlerine kayyum atanmıştı. Sosyal medya paylaşımlarında lüks yaşamını gözümüze sokan Polat'ın başına bela açan da bu paylaşımları olmuştu. Elbette bu şatafatlı yaşan pek çok kişiyi de isyan ettirmişti.