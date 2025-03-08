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Hayatı Boyunca Çalıştığını Anlatan Bir Vatandaş Dilan Polat'a Ait Binayı Görünce İsyan Etti

Hayatı Boyunca Çalıştığını Anlatan Bir Vatandaş Dilan Polat'a Ait Binayı Görünce İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.03.2025 - 22:54

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Dilan Polat, son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz bir isim. Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçuyla hem kendisi hem de aile üyeleri bir süre hapis yatan Dilan Polat, tutukluluk hali biter bitmez sosyal medyaya geri döndü. Kendisinin hemen hemen her ilde bulunan güzellik merkezlerine kayyum atanmıştı. Sosyal medya paylaşımlarında lüks yaşamını gözümüze sokan Polat'ın başına bela açan da bu paylaşımları olmuştu. Elbette bu şatafatlı yaşan pek çok kişiyi de isyan ettirmişti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@eskibifederal...
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Yolda yürüdüğü sırada Dilan Polat'a ait güzellik merkezini gören bir genç duruma isyan etti.

Yolda yürüdüğü sırada Dilan Polat'a ait güzellik merkezini gören bir genç duruma isyan etti.

Yıllarca pek çok iş yaptığını fakat hala ne bir ev ne bir araba alabildiğini söyleyen genç güzellik merkezini göstererek "Yorum sizin" dedi.

Yıllarca pek çok iş yaptığını fakat hala ne bir ev ne bir araba alabildiğini söyleyen genç güzellik merkezini göstererek "Yorum sizin" dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

twitter.com
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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fenerlibiri

abi polikliniği derken. nedir anlamadım binada öyle yazıyor nd bu kadın dr.mu