Hayatı Boyunca Çalıştığını Anlatan Bir Vatandaş Dilan Polat'a Ait Binayı Görünce İsyan Etti

Kaynak: https://www.tiktok.com/@eskibifederal...
Dilan Polat, son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz bir isim. Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçuyla hem kendisi hem de aile üyeleri bir süre hapis yatan Dilan Polat, tutukluluk hali biter bitmez sosyal medyaya geri döndü. Kendisinin hemen hemen her ilde bulunan güzellik merkezlerine kayyum atanmıştı. Sosyal medya paylaşımlarında lüks yaşamını gözümüze sokan Polat'ın başına bela açan da bu paylaşımları olmuştu. Elbette bu şatafatlı yaşan pek çok kişiyi de isyan ettirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yolda yürüdüğü sırada Dilan Polat'a ait güzellik merkezini gören bir genç duruma isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllarca pek çok iş yaptığını fakat hala ne bir ev ne bir araba alabildiğini söyleyen genç güzellik merkezini göstererek "Yorum sizin" dedi.
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
abi polikliniği derken. nedir anlamadım binada öyle yazıyor nd bu kadın dr.mu