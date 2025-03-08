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Bir Köpek Kuaförü Tıraş Ettiği Köpekleri Tek Tek Göstererek Günlük Kazancını Paylaştı

Bir Köpek Kuaförü Tıraş Ettiği Köpekleri Tek Tek Göstererek Günlük Kazancını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.03.2025 - 16:40 Son Güncelleme: 08.03.2025 - 16:49

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Köpekler, dünyanın en sevimli can dostlarıdır. Sadece sevimli görünümleriyle değil, aynı zamanda zekalarıyla da bizi büyülerler. Bu sadık varlıklar, bir ev arkadaşı olmanın çok ötesinde, dostluk, sadakat ve sevgi sunarlar. Aynı zamanda köpekler dünyanı en zeki canlıları arasında yer alır. Son dönemde onların sevimliliklerine sevimlilik katan yeni bir meslek alanı ortaya çıktı: Köpek Kuaförleri. Köpek kuaförleri hem köpeklerin tüylerini mevsime göre patili dostlarımızın ihtiyaç duyduğu gibi şekillendirirken hem de onları bambaşka bir tarza büründürebiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DG1NfN...
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Bir köpek kuaförü, bir gün içinde tıraş ettiği köpekleri ve aldığı ücreti gösterdiği bir video paylaştı.

Bir köpek kuaförü, bir gün içinde tıraş ettiği köpekleri ve aldığı ücreti gösterdiği bir video paylaştı.

Ortaya çıkan sevimli görüntü kalpleri ısıtırken, izleyenler ücretleri kendi kuaför masraflarıyla kıyaslayınca ortaya biraz düşündüren bir sonuç çıktı.

Ortaya çıkan sevimli görüntü kalpleri ısıtırken, izleyenler ücretleri kendi kuaför masraflarıyla kıyaslayınca ortaya biraz düşündüren bir sonuç çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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