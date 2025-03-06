İki Veteriner Hastaları ile Empati Yapabilmek İçin "Elizabeth Yakalığı" ile Zaman Geçirdi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@vetoyeto29/vi...
Hayvanlarla kurulan derin bağın ve sınırsız empatinin esas olduğu veterinerlik, dünyanın en değerli mesleklerinden biridir. Bu meslek, hayvan sevgisi ve anlayışı gerektirirken, aynı zamanda hayvanların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine olanak sağlar. Veterinerlik, sadece bir iş olmanın ötesinde, hayatın her alanında hayvanlara yardım etme tutkusunu gerektirir. Bu nedenle, veterinerlik mesleği, hayvanları seven ve onların yaşamlarını iyileştirmek için çaba gösteren kişiler için dünyanın en güzel mesleği olarak kabul edilir. Bu meslek pek çok hayvanseverin hayalidir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki veteriner kliniğe gelen hayvanlarla empati yapabilmek için "Elizabeth Yakalığı" denilen aparatla zaman geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortaya çıkan görüntü izleyenleri güldürürken aynı zamanda empati yapılmasını da sağladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın