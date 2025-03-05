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Bir Kadın Kangal Köpeği ile Çoban Oğluna Yiyecek Gönderdi

Bir Kadın Kangal Köpeği ile Çoban Oğluna Yiyecek Gönderdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.03.2025 - 16:44 Son Güncelleme: 05.03.2025 - 16:45

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Dünya üzerindeki en akıllı ve en sadık canlılar arasında köpekler öne çıkar. İnsanların en eski dostları olan bu hayvanlar, zekaları ve sadakatleri ile bilinirler. Her zaman yanınızda olmaya hazır, sevgi dolu ve koruyucu bir dost arıyorsanız, köpekler bu özellikleri fazlasıyla karşılar. Onlarla geçireceğiniz zaman, sizi hem eğlendirir hem de stresinizi azaltır. Ayrıca, köpeklerin insanlara sağlık yararları da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu özellikleri ile köpekler, insanların hayatını zenginleştiren ve daha anlamlı kılan canlılar arasında yer alır. Peki bir köpek en fazla ne yapabilir?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DF0Whl...
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Bir anne sırtına poşetleri astığı patili dostu ile çoban oğluna sıcak içecek ve yiyecekler gönderdi.

Bir anne sırtına poşetleri astığı patili dostu ile çoban oğluna sıcak içecek ve yiyecekler gönderdi.

Köpeğin doğrudan yiyecekleri götürmesi gereken yere götürdüğü video izleyenlerin de içini ısıttı.

Köpeğin doğrudan yiyecekleri götürmesi gereken yere götürdüğü video izleyenlerin de içini ısıttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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gnyy

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Yigal anor

benim hanım yapmıyor bu kangalın yaptığını!