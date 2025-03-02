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Kliniğine Gelen Hayvanların Taklidini Yapan Veterinerden "Egzotik Hayvanlar" Videosu da Geldi

Kliniğine Gelen Hayvanların Taklidini Yapan Veterinerden "Egzotik Hayvanlar" Videosu da Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2025 - 23:17 Son Güncelleme: 02.03.2025 - 23:18

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Hayvanlarla dolu bir dünyada yaşamanın verdiği huzur ve keyfi, en iyi veterinerlik mesleğini icra edenler bilir. Bu meslek, hayvan severlerin rüyalarını süsler. Her bir hayvanın eşsiz dünyasına dokunmak, onların sağlığına katkıda bulunmak, veterinerlik mesleğinin en güzel yanlarından biridir. Bu meslek, hayvanlarla sürekli iç içe olmayı sağlar ve bu da hayatı daha keyifli kılar. Veterinerlik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGtSw2...
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Kliniğine gelen hayvanların taklidini yaptığı videolarla bilinen 'vetoyetoo' isimli veterinerden yeni video geldi.

Kliniğine gelen hayvanların taklidini yaptığı videolarla bilinen 'vetoyetoo' isimli veterinerden yeni video geldi.

Bu sefer papağan, tavşan gibi egzotik hayvanların taklidini yaptığı video yine beğeni topladı.

Bu sefer papağan, tavşan gibi egzotik hayvanların taklidini yaptığı video yine beğeni topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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