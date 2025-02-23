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Karın Tadını En Çok Kediler Çıkarttı: Bir Kedi Kardan Adama Takılan Zeytinleri Yedi

Karın Tadını En Çok Kediler Çıkarttı: Bir Kedi Kardan Adama Takılan Zeytinleri Yedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.02.2025 - 14:47

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Kediler, dünyanın en eşsiz ve nevi şahsına münhasır varlıkları. Hiç beklenmedik anlarda tek bir hareketle bizi hayrete düşürebilirler. Her hareketleriyle bizi kendilerine hayran bırakmayı başarabilen bu muhteşem canlılar, yaşamımıza renk katar. Her biri kendi içinde bir dünya olan kediler, bize sürekli olarak yeni sürprizler sunar.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kadirt3kin/vi...
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Kedilerin zeytini çok sevdiği bilinir bildiğiniz üzere. Bir kedi, sokağa yağılan kardan adama takılan zeytinleri yemeye çalışırken yakalandı.

Kedilerin zeytini çok sevdiği bilinir bildiğiniz üzere. Bir kedi, sokağa yağılan kardan adama takılan zeytinleri yemeye çalışırken yakalandı.

Kardan adama sıkı sıkı tutunarak zeytinleri yiyen kedinin o anları izleyenleri gülümsetti.

Kardan adama sıkı sıkı tutunarak zeytinleri yiyen kedinin o anları izleyenleri gülümsetti.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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