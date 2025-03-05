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Vahşi Hayvanlar Safari Araçlarına Neden Saldırmaz? Bir Gezgin Deneyimlerini Anlatarak Cevapladı

Vahşi Hayvanlar Safari Araçlarına Neden Saldırmaz? Bir Gezgin Deneyimlerini Anlatarak Cevapladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.03.2025 - 19:09 Son Güncelleme: 05.03.2025 - 20:34

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Safari, dünya üzerindeki en büyüleyici aynı zamanda en ürpertici deneyimlerden biri olarak kabul edilir. Bu etkinlik, doğanın kalbine dalmanın ve yabani hayatın heyecanını yaşamanın eşsiz bir yoludur. Ancak, safari aynı zamanda belirsizliklerle dolu bir macera olabilir ve bu da onu bir o kadar da korkutucu kılar. Eşsiz manzaraları ve vahşi yaşamı ile safari, doğa severler için bir cennet olabilirken, bilinmeyene olan korku ve heyecanı da beraberinde getirir. Bu nedenle, safari hem büyüleyici hem de ürpertici bir deneyim olarak nitelendirilebilir. Fakat bu zamana kadar vahşi hayvanların safari araçlarına saldırması pek de görülmüş bir durum değildir. Peki bu nasıl oluyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGa1WW...
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Dünyayı gezdiği videolar paylaşan ve daha önce birçok kez safari deneyimi de yaşamış olan 'cakaritoo' isimli içerik üreticisi, vahşi hayvanların neden safari araçlarına saldırmadığını anlattı.

Dünyayı gezdiği videolar paylaşan ve daha önce birçok kez safari deneyimi de yaşamış olan 'cakaritoo' isimli içerik üreticisi, vahşi hayvanların neden safari araçlarına saldırmadığını anlattı.

Safariyi düzenleyen şirketlerin uyulması gereken kurallardan bahsettiğini anlatan gezgin, kurallara uyulduğu taktirde vahşi hayvanların safari aracını ve içindeki insanları çevrenin bir parçası olarak algıladığını, bu sebeple saldırmadıklarını söyledi.

Safariyi düzenleyen şirketlerin uyulması gereken kurallardan bahsettiğini anlatan gezgin, kurallara uyulduğu taktirde vahşi hayvanların safari aracını ve içindeki insanları çevrenin bir parçası olarak algıladığını, bu sebeple saldırmadıklarını söyledi.

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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