Bir Gezgin Avrupa'nın En Kötü Turist Tuzaklarını Paylaştı: Taksiciler Turistlerin de Dilinde

1️⃣ NY Café, Budapeşte: Bir fincan kahve için aşırı abartılı ve pahalı. Tabii içi saray gibi görünüyor ama eğlenmekten çok fotoğraf çekmekle vakit geçireceksiniz.

2️⃣ Manneken Pis, Brüksel: İşeyen küçük bir çocuk heykeli. Bölgedeki her şey çok pahalı.

3️⃣ İstanbul Taksicileri: Dolandırıcılık ve sayaç hileleri nahoş bir deneyim yaşatıyor. Bir kere biri beni havalimanından merkeze 80 €'ya götürerek dolandırmıştı.

4️⃣ Venedik Gondolları: Pahalı (80€!!) ve genellikle aşırı kalabalık.

5️⃣ Red Light District, Amsterdam: Pencerelere bakan turistlerle dolu, ülkenin başkentinde çok daha güzel yerler var.

6️⃣ Las Ramblas, Barselona: Yankesiciler, zincir restoranlar ve aşırı pahalı hediyelik eşyalarla dolu.

7️⃣ Küçük Denizkızı, Kopenhag: Merkezden oldukça uzak, ilginç olmayan bir bölgede küçük, bunaltıcı bir heykel.