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Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Morivaki Türkiye ve Japonya'nın Deprem Konsundaki Farkını Açıkladı

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Morivaki Türkiye ve Japonya'nın Deprem Konsundaki Farkını Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2025 - 16:45

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Türkiye ne yazıkki bir deprem ülkesi. Pek çok kez de şiddetli depremlerle sınandık. Ancak ne yazık ki, bu durumun ciddiyeti karşısında etkin önlemler hala alınmış değil. Öte yandan, deprem kuşağında yer alan bir diğer ülke olan Japonya, her daim bu duruma karşı hazırlıklı. Ülkede yaşanan depremlerde can kayıpları minimuma indirilmiş durumda. Bu durum, deprem gerçeğiyle yaşayan ülkelerin, bu konuda ne kadar etkin ve önceden planlanmış adımlar atabileceğini gözler önüne seriyor. 

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Morivaki'yi özellikle 6 Şubat depremi döneminde yaptığı açıklamalarla tanıyor olabilirsiniz. Kendis 35 senedir Türkiye'de ve deprem konusunda pek çok çalışma yapıyor. Hatta 17 Ağustos depreminde büyük bir felakete sebep olan, denizin doldurulan kısımlarını daha net görebilmek için dalış bile yapmıştı. Youtube'da yayınlanan 'Bizleşmiş Milletler' programına konuk olan Morivaki Türkiye Japonya'nın deprem konusundaki en büyük farkını anlattı.

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Yoshinori Morivaki Türkiye'deki mimarların yalnızca binanın iç dekorasyonunu bildiğini, temeli hakkında pek bildi sahibi olmadıklarını söyledi. Japonya'daki mimarların ise jeoloji konusunda da bilgili olmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Yoshinori Morivaki Türkiye'deki mimarların yalnızca binanın iç dekorasyonunu bildiğini, temeli hakkında pek bildi sahibi olmadıklarını söyledi. Japonya'daki mimarların ise jeoloji konusunda da bilgili olmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Ayrıca Türkiye'de çalışmaya başlamak için 4 yıl eğitim görmenin yeterli olduğunu söyleyen Morivaki, kendilerinin çalışmaya başlamadan önce pek çok sınavdan geçtiklerini anlattı.

Ayrıca Türkiye'de çalışmaya başlamak için 4 yıl eğitim görmenin yeterli olduğunu söyleyen Morivaki, kendilerinin çalışmaya başlamadan önce pek çok sınavdan geçtiklerini anlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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