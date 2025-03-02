Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Morivaki Türkiye ve Japonya'nın Deprem Konsundaki Farkını Açıkladı

Türkiye ne yazıkki bir deprem ülkesi. Pek çok kez de şiddetli depremlerle sınandık. Ancak ne yazık ki, bu durumun ciddiyeti karşısında etkin önlemler hala alınmış değil. Öte yandan, deprem kuşağında yer alan bir diğer ülke olan Japonya, her daim bu duruma karşı hazırlıklı. Ülkede yaşanan depremlerde can kayıpları minimuma indirilmiş durumda. Bu durum, deprem gerçeğiyle yaşayan ülkelerin, bu konuda ne kadar etkin ve önceden planlanmış adımlar atabileceğini gözler önüne seriyor.

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Morivaki'yi özellikle 6 Şubat depremi döneminde yaptığı açıklamalarla tanıyor olabilirsiniz. Kendis 35 senedir Türkiye'de ve deprem konusunda pek çok çalışma yapıyor. Hatta 17 Ağustos depreminde büyük bir felakete sebep olan, denizin doldurulan kısımlarını daha net görebilmek için dalış bile yapmıştı. Youtube'da yayınlanan 'Bizleşmiş Milletler' programına konuk olan Morivaki Türkiye Japonya'nın deprem konusundaki en büyük farkını anlattı.