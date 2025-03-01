Engelli Doğumların Akraba Evliliği ile Bağı Sorulan Doktor Kendi Görüşlerini Açıklarken Hislere Tercüman Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGONUPPgkLP/
Geçmiş dönemlerde akraba evlilikleri, aile arasındaki bağları kuvvetlendirmenin ve aile mirasını elde tutmanın bir yolu olarak kabul edilirdi. Ancak, bu tür birlikteliklerin genetik rahatsızlıkların ortaya çıkma ihtimalini yükselttiği konusu, günümüzde geniş çapta bilinen bir durum. Fakat buna rağmen bugün hala akraba evlilikleri devam ediyor. Bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapılsa da, gelenek haline gelmiş bu durumu değiştirmek zor. Pek çok doktor sosyal medyada da bu konuya dikkat çekmeye çalışıyor.
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'drmustafameliherkan'a engelli doğumlarla akraba evlilikleri arasındaki bağ soruldu.
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Bu konuda tıbbi bilgilerden ziyade kendi görüşlerini açıklayan doktor, sözleriyle pek çok kişinin hislerine tercüman oldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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