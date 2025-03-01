Engelli Doğumların Akraba Evliliği ile Bağı Sorulan Doktor Kendi Görüşlerini Açıklarken Hislere Tercüman Oldu

Geçmiş dönemlerde akraba evlilikleri, aile arasındaki bağları kuvvetlendirmenin ve aile mirasını elde tutmanın bir yolu olarak kabul edilirdi. Ancak, bu tür birlikteliklerin genetik rahatsızlıkların ortaya çıkma ihtimalini yükselttiği konusu, günümüzde geniş çapta bilinen bir durum. Fakat buna rağmen bugün hala akraba evlilikleri devam ediyor. Bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapılsa da, gelenek haline gelmiş bu durumu değiştirmek zor. Pek çok doktor sosyal medyada da bu konuya dikkat çekmeye çalışıyor.