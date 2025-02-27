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Bir Teyze Sokakta Oturan İki Genç Kıza Verdiği Nasihatle Güldürdü: “Kızlar Aman Evlenmeyin Hayatınızı Yaşayın”

Bir Teyze Sokakta Oturan İki Genç Kıza Verdiği Nasihatle Güldürdü: “Kızlar Aman Evlenmeyin Hayatınızı Yaşayın”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.02.2025 - 23:24 Son Güncelleme: 27.02.2025 - 23:31

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Yetişkinlerin önerileri bazen oldukça değerli olabilir. Çünkü deneyimlerinden yola çıkarak bize yol gösterirler. Ancak, bu tavsiyelerin gerçek değerini anlamak için genellikle kendi deneyimlerimizi yaşamamız gerekir. Bu, hayatın karmaşık doğasının bir parçasıdır ve genellikle bize en önemli dersleri öğretir. Bu nedenle, yetişkinlerin tavsiyeleri genel olarak, deneyimler yaşadıktan sonra hatırlanır.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@miryyildirimm...
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Bir teyze, sokakta oturan iki genç kızı görünce onlara bir tavsiye vermek istedi.

Bir teyze, sokakta oturan iki genç kızı görünce onlara bir tavsiye vermek istedi.

“Kızlar, aman evlenmeyin. Hayatınızı yaşayın.” diyen teyzenin önerisi izleyenleri gülümsetirken bir yandan da uzun uzun düşündürdü.

“Kızlar, aman evlenmeyin. Hayatınızı yaşayın.” diyen teyzenin önerisi izleyenleri gülümsetirken bir yandan da uzun uzun düşündürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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