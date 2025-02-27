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Güney Kore'ye Giden Kadının Erkekleri Yeterince Yakışıklı Bulmayınca Paylaştığı Video Sinir Bozdu

Güney Kore'ye Giden Kadının Erkekleri Yeterince Yakışıklı Bulmayınca Paylaştığı Video Sinir Bozdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.02.2025 - 22:36

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Güney Kore'nin benzersiz kültürü, son dönemlerde küresel çapta büyük bir ilgi görüyor. Bu ilginin temel sebepleri arasında, özellikle Kore müziği ve televizyon dizileri bulunuyor. Kendine has melodileri ve etkileyici hikayeleriyle, Kore müziği ve dizi sektörü, dünya genelindeki izleyiciler ve dinleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle takip ediliyor. K-pop ve k-drama sektöre de yön veriyor. Özellikle birbirinden güzel kadınlar ve yakışıklı erkekler, pek çok kişinin hayranlığını topluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGSxS4...
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Bir kadın, hayatının aşkını bulmak için Güney Kore'ye gitti.

Bir kadın, hayatının aşkını bulmak için Güney Kore'ye gitti.

Fakat Güney Koreli erkekleri yeterince yakışıklı bulmayınca paylaştığı video sinirleri bozdu.

Fakat Güney Koreli erkekleri yeterince yakışıklı bulmayınca paylaştığı video sinirleri bozdu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Sen çok güzelsin bebegim(!) Üzücü kendi formunda bulamamışsın

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