Bir İçerik Üreticisinin Dört Kişlik Bir Ailenin "Gerçekçi" Sabah Rutini Videosu Gerçekçiliğiyle Beyin Yaktı

Sosyal medya platformları, belirli dönemlerde çeşitli video türlerinin popüler olduğu bir alan haline geldi. Bu türlerden biri de sabah rutini videoları. Ancak, bu videoların çoğu genellikle gerçek yaşamdan oldukça farklı bir tablo çiziyor. Bu videolar, çoğu zaman idealize edilmiş bir yaşam tarzını yansıtıyor ve izleyenlerin kendi gerçek yaşamlarıyla karşılaştıklarında hayal kırıklığına uğramalarına neden olabiliyor. Onlardan belki de ne uç noktada olanı yine sosyal medyada viral oldu.