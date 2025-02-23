Bir İçerik Üreticisinin Dört Kişlik Bir Ailenin "Gerçekçi" Sabah Rutini Videosu Gerçekçiliğiyle Beyin Yaktı

Sosyal medya platformları, belirli dönemlerde çeşitli video türlerinin popüler olduğu bir alan haline geldi. Bu türlerden biri de sabah rutini videoları. Ancak, bu videoların çoğu genellikle gerçek yaşamdan oldukça farklı bir tablo çiziyor. Bu videolar, çoğu zaman idealize edilmiş bir yaşam tarzını yansıtıyor ve izleyenlerin kendi gerçek yaşamlarıyla karşılaştıklarında hayal kırıklığına uğramalarına neden olabiliyor. Onlardan belki de ne uç noktada olanı yine sosyal medyada viral oldu.
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'farahhwen' isimli içerik üreticisi 4 kişilik ailesinin "gerçekçi" sabah rutinini paylaştı.
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Gece 03.32'de başlayan ve çocukların seslenme çantasına ıstakoz konulan o sabah rutini, gerçekçiliğiyle kafaları karıştırdı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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