onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisinin Dört Kişlik Bir Ailenin "Gerçekçi" Sabah Rutini Videosu Gerçekçiliğiyle Beyin Yaktı

Bir İçerik Üreticisinin Dört Kişlik Bir Ailenin "Gerçekçi" Sabah Rutini Videosu Gerçekçiliğiyle Beyin Yaktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.02.2025 - 12:39

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medya platformları, belirli dönemlerde çeşitli video türlerinin popüler olduğu bir alan haline geldi. Bu türlerden biri de sabah rutini videoları. Ancak, bu videoların çoğu genellikle gerçek yaşamdan oldukça farklı bir tablo çiziyor. Bu videolar, çoğu zaman idealize edilmiş bir yaşam tarzını yansıtıyor ve izleyenlerin kendi gerçek yaşamlarıyla karşılaştıklarında hayal kırıklığına uğramalarına neden olabiliyor. Onlardan belki de ne uç noktada olanı yine sosyal medyada viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'farahhwen' isimli içerik üreticisi 4 kişilik ailesinin "gerçekçi" sabah rutinini paylaştı.

'farahhwen' isimli içerik üreticisi 4 kişilik ailesinin "gerçekçi" sabah rutinini paylaştı.

Gece 03.32'de başlayan ve çocukların seslenme çantasına ıstakoz konulan o sabah rutini, gerçekçiliğiyle kafaları karıştırdı.

Gece 03.32'de başlayan ve çocukların seslenme çantasına ıstakoz konulan o sabah rutini, gerçekçiliğiyle kafaları karıştırdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın