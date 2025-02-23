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Gerçek Bir Romantik: Kar Yağışını Fırsat Bilen Bir Genç Yere Bir Sürü Kız İsmi Yazıp Fotoğraf Çekti

Gerçek Bir Romantik: Kar Yağışını Fırsat Bilen Bir Genç Yere Bir Sürü Kız İsmi Yazıp Fotoğraf Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.02.2025 - 10:28

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Ülkemiz yoğun kar yağışı etkisi altına girdi. Pek çok kişi karın tadını çıkarırken zorlu hava koşulları ile mücadele etmek zorunda olanlar da vardı. Fakat kar, sadece soğuğun bir sembolü olmanın ötesinde, romantizmin de en güzel temsillerinden biri olabiliyor. Karın beyaz örtüsü, romantik süprizleri de akıllara getirebiliyor. Karda romantizmin dozunu kaçıran bir genç, sosyal medyanın diline düştü.

Kaynak: https://x.com/TrajikomikNews/status/1...
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Kar yağışını fırsat bilen bir genç, kara peş peşe pek çok kız ismi yazıp yanına d kalp ekledi.

Kar yağışını fırsat bilen bir genç, kara peş peşe pek çok kız ismi yazıp yanına d kalp ekledi.

Bu durumu fark eden bir sosyal medya kullanıcısı ise o anları kaydedip hemcinslerini uyarınca pek çok kişinin aşka inancı bir kere daha kırıldı.

Bu durumu fark eden bir sosyal medya kullanıcısı ise o anları kaydedip hemcinslerini uyarınca pek çok kişinin aşka inancı bir kere daha kırıldı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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