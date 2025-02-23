Gerçek Bir Romantik: Kar Yağışını Fırsat Bilen Bir Genç Yere Bir Sürü Kız İsmi Yazıp Fotoğraf Çekti

Ülkemiz yoğun kar yağışı etkisi altına girdi. Pek çok kişi karın tadını çıkarırken zorlu hava koşulları ile mücadele etmek zorunda olanlar da vardı. Fakat kar, sadece soğuğun bir sembolü olmanın ötesinde, romantizmin de en güzel temsillerinden biri olabiliyor. Karın beyaz örtüsü, romantik süprizleri de akıllara getirebiliyor. Karda romantizmin dozunu kaçıran bir genç, sosyal medyanın diline düştü.