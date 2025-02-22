Aracına Kar Topu Atılan Adam Arabasını Unutup Kar Topu Atanlara Saldırınca Faciaya Davetiye Çıkardı

Son yılların en sert kışlarından biri ile karşı karşıyayız bildiğiniz üzere. Ülkenin dört bir yanı beyaza büründü. 7'den 70'e herkes karın keyfini doyasıya çıkardı. Her ilimizden birbirinden renkli görüntüler gelmeye başladı. Tüm ülke karın keyfini çıkarırken tatsız olaylar da yaşandı.
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İki kişi, yoldan geçen araçlara kar topu atarak eğlenirken, bir adam duruma sinirlenip aracından indi.
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O sırada aracı ilerlemeye başlayınca ne yapacağını şaşıran şahıs park halindeki arabalara çarpan aracının arkasından koşarak yakalamaya çalıştı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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