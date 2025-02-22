Aracına Kar Topu Atılan Adam Arabasını Unutup Kar Topu Atanlara Saldırınca Faciaya Davetiye Çıkardı

Son yılların en sert kışlarından biri ile karşı karşıyayız bildiğiniz üzere. Ülkenin dört bir yanı beyaza büründü. 7'den 70'e herkes karın keyfini doyasıya çıkardı. Her ilimizden birbirinden renkli görüntüler gelmeye başladı. Tüm ülke karın keyfini çıkarırken tatsız olaylar da yaşandı.