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ABD'de Uçuş Eğitimi Alan Bir Türk Telefonundan Gelen Bildirime Bakınca Eğitmenden Güldüren Bir Tepki Geldi

ABD'de Uçuş Eğitimi Alan Bir Türk Telefonundan Gelen Bildirime Bakınca Eğitmenden Güldüren Bir Tepki Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.02.2025 - 23:06

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Futbol, bazen sadece bir oyun olmaktan çıkıp, taraftarların kalplerinde tutku seviyesine ulaşabiliyor. Taraftarlar, takımlarını her durumda, her koşulda destekleme arzusu içerisinde oluyorlar. Bu, sadece bir spor sevgisi değil, aynı zamanda bir aidiyet duygusu. Taraftarlar, takımlarını desteklerken, aslında bir topluluğa, bir aileye ait olduklarını hissediyorlar. Bu, onları takımlarını her koşulda desteklemeye iten güçlü bir motivasyon kaynağı oluyor. Fakat bazen durum tehlikeli boyutlara da ulaşabiliyoru.

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ABD'de uçuş eğitimi alan bir Türk, kendine engel olamadı ve Fenerbahçe'nin maç skoruna baktı.

ABD'de uçuş eğitimi alan bir Türk, kendine engel olamadı ve Fenerbahçe'nin maç skoruna baktı.

Uçağın kontrolünü hemen devralan eğitmen "Aklın Fenerbahçe'deyse uçmayalım" dedi.

Uçağın kontrolünü hemen devralan eğitmen "Aklın Fenerbahçe'deyse uçmayalım" dedi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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