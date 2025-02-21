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Bir Babanın Kızını Kaykay Öğrenirken Kazalar Yaşasa da Sonuna Kadar Desteklediği Anlar Kalpleri Isıttı

Bir Babanın Kızını Kaykay Öğrenirken Kazalar Yaşasa da Sonuna Kadar Desteklediği Anlar Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.02.2025 - 21:23 Son Güncelleme: 21.02.2025 - 21:31

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Başarı, çoğu zaman zorlu bir yolculuktur ve bu yolculukta en değerli dersleri genellikle başarısızlıklar verir. Başarısızlıklar, hedeflerimize ulaşmamızı engelleyen engeller değil, aksine bizi daha güçlü ve daha bilinçli hale getiren deneyimlerdir. Başarısızlıkla karşılaştığımızda, yanılgılarımızı ve eksiklerimizi gözden geçirme, kendimizi geliştirme ve daha iyi bir strateji oluşturma fırsatı buluruz. Bu durum, başarıya ulaşma yolculuğumuzda bize rehberlik eden bir pusula gibidir. Özellikle küçük yaşlarda karşılaştığımız zorluklar ve başarısızlıklar doğru yönlendirme olmadığında travmalara dönüşebilir ve olası bir başarıyı sonsuza kadar engelleyebilir.

Kaynak: https://www.instagram.com/chikastagra...
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Bir baba, kaykay yarışmalarında çeşitli başarılar elde eden kızının çalışma anlarını paylaştı.

Bir baba, kaykay yarışmalarında çeşitli başarılar elde eden kızının çalışma anlarını paylaştı.

Oldukça tehlikeli kazalar yaşasa da kızını desteklemeyi bırakmayan babanın paylaşımı, kalpleri ısıttı.

Oldukça tehlikeli kazalar yaşasa da kızını desteklemeyi bırakmayan babanın paylaşımı, kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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