Bir Anasınıfında Minik Öğrencilerin Atasözlerini ve Deyimleri Canlandırdıkları Etkinliğe Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGOOoY...
Teknolojiye doğuştan yatkın olan Z kuşağı, öğrenme yaklaşımlarında da bir dönüşümü beraberinde getirdi. Bu yeni nesil, bilgiye ulaşmanın geleneksel yollarını terk ederken, etkinlik odaklı öğrenme metotlarını benimsiyor. Bilgiyi deneyimleyerek, uygulayarak ve etkinliklerle pekiştirerek öğrenmeyi tercih ediyorlar. Bu yüzden özellikle son dönemde pek çok öğretmen, eskiden doğrudan öğretilen pek çok şeyi eğlenceli etkinliklere dönüştürüyor. Ortaya da birbirinden renkli görüntüler çıkıyor.
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Bir anaokulunda öğrenciler atasözleri ve deyimlerimizi canlandırdı.
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Ağızdan bal damlamak, başa çorap örmek gibi deyimleri canlandıran miniklerin sevimlilikleri kalpleri ısıttı.
İşte o etkinlik;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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