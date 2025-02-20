Bir Anasınıfında Minik Öğrencilerin Atasözlerini ve Deyimleri Canlandırdıkları Etkinliğe Bayılacaksınız

Teknolojiye doğuştan yatkın olan Z kuşağı, öğrenme yaklaşımlarında da bir dönüşümü beraberinde getirdi. Bu yeni nesil, bilgiye ulaşmanın geleneksel yollarını terk ederken, etkinlik odaklı öğrenme metotlarını benimsiyor. Bilgiyi deneyimleyerek, uygulayarak ve etkinliklerle pekiştirerek öğrenmeyi tercih ediyorlar. Bu yüzden özellikle son dönemde pek çok öğretmen, eskiden doğrudan öğretilen pek çok şeyi eğlenceli etkinliklere dönüştürüyor. Ortaya da birbirinden renkli görüntüler çıkıyor.