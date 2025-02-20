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"10 K Maaş, 100 K Takipçi": Son Dönemde Sayılarla Birlikte Kullanılan K Ne Anlama Geliyor?

"10 K Maaş, 100 K Takipçi": Son Dönemde Sayılarla Birlikte Kullanılan K Ne Anlama Geliyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.02.2025 - 21:10 Son Güncelleme: 20.02.2025 - 21:11

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Dil, sürekli evrilen ve her geçen gün bize yeni bir bilgi sunan bir alan. Her yeni gün, dilin derinliklerinde yeni bir şeyler öğrenme fırsatı buluyoruz. Bu nedenle, dil üzerine bilgi edinmek ve bu bilgiyi kullanmak, her zaman için büyük bir önem taşıyor. Özellikle bazı dönemlerde dilimize yepyeni kelimeler eklenebiliyor ya da geçmişte varolan bir kelime yeniden kullanılır hale geliyor. Son zamanlarda, bin yerine 'K' kısaltmasının kullanıldığını görmüşsünüzdür. Peki nedir bu K?

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'okudemedim' isimli içerik üreticisi bu konuda bir araştırma yaptı ve K'nın ne anlama geldiğini anlattı.

'okudemedim' isimli içerik üreticisi bu konuda bir araştırma yaptı ve K'nın ne anlama geldiğini anlattı.

Kelimenin kökeninin Yunanca'ya dayandığını açıkladığı video, özellikle anlamını bilmeden bu kullanıma alışanlara aydınlatma yaşattı.

Kelimenin kökeninin Yunanca'ya dayandığını açıkladığı video, özellikle anlamını bilmeden bu kullanıma alışanlara aydınlatma yaşattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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yoruma gelen

kilo demen zaten bin demek. Bunu da yeni mi öğrendin.. Her gün kullandığımız bir şey. Adı üstünde 1 kilogram : 1000 gram.