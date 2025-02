"10 K Maaş, 100 K Takipçi": Son Dönemde Sayılarla Birlikte Kullanılan K Ne Anlama Geliyor?

Dil, sürekli evrilen ve her geçen gün bize yeni bir bilgi sunan bir alan. Her yeni gün, dilin derinliklerinde yeni bir şeyler öğrenme fırsatı buluyoruz. Bu nedenle, dil üzerine bilgi edinmek ve bu bilgiyi kullanmak, her zaman için büyük bir önem taşıyor. Özellikle bazı dönemlerde dilimize yepyeni kelimeler eklenebiliyor ya da geçmişte varolan bir kelime yeniden kullanılır hale geliyor. Son zamanlarda, bin yerine 'K' kısaltmasının kullanıldığını görmüşsünüzdür. Peki nedir bu K?