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41 Yaşında İlk Dövmesini Eşi Berfu Yenenler İçin Yaptıran Eser Yenenler, "Tasarım" Fikrini ChatGPT'den Almış!

41 Yaşında İlk Dövmesini Eşi Berfu Yenenler İçin Yaptıran Eser Yenenler, "Tasarım" Fikrini ChatGPT'den Almış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.04.2025 - 21:37

Geçtiğimiz gece 31. yaş doğum gününü kutlayan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'den dövme hediyesi aldı. Eşine jest yapmak için dövme yaptıran Eser Yenenler'in tasarım fikrini ChatGPT'den aldığı ortaya çıktı. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Eser ve Berfu Yenenler son zamanlarda kafamızı nereye çevirsek orada gördüğümüz çiftlerden biliyorsunuz.

Eser ve Berfu Yenenler son zamanlarda kafamızı nereye çevirsek orada gördüğümüz çiftlerden biliyorsunuz.

TV8 ekranlarında yayınlanan Ben Eşimi Bilmez Miyim isimli yarışma programının sunuculuğunu yapan ikili, aynı zamanda 'Çift Terapisi' isimli bir oyun sergiliyor ve ayrı ayrı da YouTube kanallarında birbirinden ünlü konukları ağırlıyorlar.  

Bir de tatlı çekirdek aileleri ve eski Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler'in sosyal medya fenomenliği var tabii. 

Oğulları Kuzey ve Mete'yle beraber birçok aile konseptli videoya imza atan Berfu Yenenler, son birkaç yıldır bir kesimin bayıldığı bir kesimin de inanılmaz antipatik bulduğu bir isim haline gelmiş durumda.

Geçtiğimiz gün de 31. yaş doğum günü kutlamasıyla dikkat çekti kendisi.

Geçtiğimiz gün de 31. yaş doğum günü kutlamasıyla dikkat çekti kendisi.

Yakın arkadaşları ve biricik eşi Eser Yenenler'le beraber yaptıkları kutlamada ışığın Berfu'nun üstünde olması beklenirken, tüm gözleri üzerine toplayan Eser oldu.

Eşine doğum günü hediyesi olarak adına ithafen bir dövme yaptıran Eser Yenenler, hediyeyi kendisine mi aldı Berfu'ya mı kimse anlayamadı.

Yeni dövmesini ise pastanın kesildiği anlarda şarkıcı Berkay'la beraber şöyle gösterdi👇

Doğum günü çıkışında verdikleri röportajda ise dövme fikrinin nereden geldiğini açıkladı. ChatGPT'ye sorduğunu da itiraf etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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