41 Yaşında İlk Dövmesini Eşi Berfu Yenenler İçin Yaptıran Eser Yenenler, "Tasarım" Fikrini ChatGPT'den Almış!
Geçtiğimiz gece 31. yaş doğum gününü kutlayan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'den dövme hediyesi aldı. Eşine jest yapmak için dövme yaptıran Eser Yenenler'in tasarım fikrini ChatGPT'den aldığı ortaya çıktı.
Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Eser ve Berfu Yenenler son zamanlarda kafamızı nereye çevirsek orada gördüğümüz çiftlerden biliyorsunuz.
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Geçtiğimiz gün de 31. yaş doğum günü kutlamasıyla dikkat çekti kendisi.
Yeni dövmesini ise pastanın kesildiği anlarda şarkıcı Berkay'la beraber şöyle gösterdi👇
Doğum günü çıkışında verdikleri röportajda ise dövme fikrinin nereden geldiğini açıkladı. ChatGPT'ye sorduğunu da itiraf etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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