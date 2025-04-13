Kızların Adı Neden Y Harfi ile Başlıyor? Volkan ve Zeynep Demirel'in İsim Takıntısının Sebebi Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz gün, Aslıhan Doğan Turan'ın sunuculuğunu üstlendiği yeni YouTube programı 'Karaca ile Beş Çayı'na konuk olan Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le kızlarının üçünün de adının neden Y harfi ile başladığını açıkladı.

Yade ve Yeda'dan sonra Şubat ayında Yasmin adını verdikleri kızlarına kavuşan ikilinin bir isim takıntısı olduğu ortaya çıktı!