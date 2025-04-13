Kızların Adı Neden Y Harfi ile Başlıyor? Volkan ve Zeynep Demirel'in İsim Takıntısının Sebebi Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz gün, Aslıhan Doğan Turan'ın sunuculuğunu üstlendiği yeni YouTube programı 'Karaca ile Beş Çayı'na konuk olan Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le kızlarının üçünün de adının neden Y harfi ile başladığını açıkladı.
Yade ve Yeda'dan sonra Şubat ayında Yasmin adını verdikleri kızlarına kavuşan ikilinin bir isim takıntısı olduğu ortaya çıktı!
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2010'dan bu yana, tam 15 senedir evli olan Volkan ve Zeynep Demirel, yıllardır en sevilen çiftlerin başında geliyor biliyorsunuz.
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Yıllar içerisinde kurdukları şahane bir de aileleri var tabii!
Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in üç numarası Yasmin, 8 sene aradan sonra 23 Şubat'ta dünyaya geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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