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Kızların Adı Neden Y Harfi ile Başlıyor? Volkan ve Zeynep Demirel'in İsim Takıntısının Sebebi Ortaya Çıktı!

Kızların Adı Neden Y Harfi ile Başlıyor? Volkan ve Zeynep Demirel'in İsim Takıntısının Sebebi Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.04.2025 - 18:20

Geçtiğimiz gün, Aslıhan Doğan Turan'ın sunuculuğunu üstlendiği yeni YouTube programı 'Karaca ile Beş Çayı'na konuk olan Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le kızlarının üçünün de adının neden Y harfi ile başladığını açıkladı. 

Yade ve Yeda'dan sonra Şubat ayında Yasmin adını verdikleri kızlarına kavuşan ikilinin bir isim takıntısı olduğu ortaya çıktı!

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2010'dan bu yana, tam 15 senedir evli olan Volkan ve Zeynep Demirel, yıllardır en sevilen çiftlerin başında geliyor biliyorsunuz.

2010'dan bu yana, tam 15 senedir evli olan Volkan ve Zeynep Demirel, yıllardır en sevilen çiftlerin başında geliyor biliyorsunuz.

Efsane futbolcu Volkan Demirel, yıllardır sahalardaki sert duruşunun aksine özel hayatında karısına çok aşık, örnek baba modeli sergiliyor. 2019 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel'e aşkı ve jestleri her defasında olay oluyor, özellikle spor ve magazin camiasının kalbini büyük fethediyor!

Yıllar içerisinde kurdukları şahane bir de aileleri var tabii!

Yıllar içerisinde kurdukları şahane bir de aileleri var tabii!

İlk kızları Yade’yi 8 Şubat 2014’te, ikinci kızları Yeda’yı ise 31 Ağustos 2017’de kucaklarına alan ikili, o zamandan bu yana dört kişilik çekirdek aileleriyle de gündeme geliyor. Fakat takip eden mutlaka bilir, son bir yıldır müthiş bir heyecan daha yaşıyor favori ailemiz... 

Aylar önce üçüncü çocuğa hamile olduğu dedikoduları yayılan Zeynep Sever Demirel, kısa süre içerisinde hamile olduğunu kabul etmişti hatırlarsanız. Beklenen bir erkek bebekti, özellikle de Volkan Demirel tarafından. Fakat üçüncü bebeğin de kız olduğunu kısa bir sürede öğrenmiştik.

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in üç numarası Yasmin, 8 sene aradan sonra 23 Şubat'ta dünyaya geldi!

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in üç numarası Yasmin, 8 sene aradan sonra 23 Şubat'ta dünyaya geldi!

Öyle son zamanlarda moda olduğu üzere çocuklarının yüzünü gizlemeye ekstra bir çaba harcamadılar. Yasmin'i görür görmez ciddiyetini babası Volkan Demirel'den aldığını anlamış, tatlı suratına erimiştik. 

Tüm bunlar yaşanırken üçüncü kızın da adının neden Y harfi ile başladığı merak konusu olmuştu tabii. Geçtiğimiz gün Aslıhan Doğan Turan'ın yeni YouTube programına konuk olan Zeynep Sever Demirel, üç kızlarının da adının neden Y harfi ile başladığını açıkladı!

'Bizim bir v,y,z mottomuz var. Volkan, Zeynep... Ortada da y harfi olduğu için y harfi takıntımız var' diyen Zeynep Sever Demirel, 'Yade aslında çok eski bir isimdi. Yeda'nın ismini de Volkan diretti. Yasmin'de de artık tekerleme gibi olmasın biraz daha bilindik isimlere gidelim dedim.' ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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