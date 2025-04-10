Sürpriz Karar: Tuhaf Tarzıyla Çığır Açan Berdan Mardini, 21 Yaş Küçük Aşkıyla Sessiz Sedasız Evlendi!
Son birkaç yıldır tarzıyla gündemden düşmeyen, çalkantılı aşk hayatıyla da sık sık gündem olan şarkıcı Berdan Mardini'nin kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dilara Talay'la sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı!
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Senden Çocuğum Olsun şarkısı ile 2000'lerin başına damga vuran şarkıcı Berdan Mardini yalnızca şarkıcılık kariyeriyle konuştuğumuz bir isim değil biliyorsunuz.
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Seveni biliyordur, bir süre önce iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile epey çalkantılı bir ayrılık süreci yaşamıştı kendisi.
Geçtiğimiz saatlerde Berdan Mardini ve 21 yaş küçük aşkı Dilara Talay'ın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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