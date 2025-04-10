onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sürpriz Karar: Tuhaf Tarzıyla Çığır Açan Berdan Mardini, 21 Yaş Küçük Aşkıyla Sessiz Sedasız Evlendi!

Sürpriz Karar: Tuhaf Tarzıyla Çığır Açan Berdan Mardini, 21 Yaş Küçük Aşkıyla Sessiz Sedasız Evlendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.04.2025 - 23:34

Son birkaç yıldır tarzıyla gündemden düşmeyen, çalkantılı aşk hayatıyla da sık sık gündem olan şarkıcı Berdan Mardini'nin kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dilara Talay'la sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı!

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senden Çocuğum Olsun şarkısı ile 2000'lerin başına damga vuran şarkıcı Berdan Mardini yalnızca şarkıcılık kariyeriyle konuştuğumuz bir isim değil biliyorsunuz.

Senden Çocuğum Olsun şarkısı ile 2000'lerin başına damga vuran şarkıcı Berdan Mardini yalnızca şarkıcılık kariyeriyle konuştuğumuz bir isim değil biliyorsunuz.

İlk albümü 'Aman Aman'ı 2002 yılında çıkaran, sonrasında da hayatımızda emin adımlarla yer edinen Berdan Mardini, özellikle şu son birkaç yıl içerisinde göz kanatan kombinleriyle gündeme oturdu. 

Tepeden tırnağa pembe takımı, enteresan desenli kıyafet seçimleriyle her seferinde dikkat çekmeyi başaran Mardini, aynı zamanda aşk hayatıyla da gündeme gelmişti.

Seveni biliyordur, bir süre önce iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile epey çalkantılı bir ayrılık süreci yaşamıştı kendisi.

Seveni biliyordur, bir süre önce iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile epey çalkantılı bir ayrılık süreci yaşamıştı kendisi.

2023 yılının sonunda ise adı yepyeni bir isimle anılmaya başlamıştı. Kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay'la yeni bir aşka yelken açan Berdan Mardini, yaş farkı sebebiyle tepkilere maruz kalırken dünya umurunda olmamış, sevdiceğiyle mutlu günlerine odaklanmayı tercih etmişti.

Geçtiğimiz saatlerde Berdan Mardini ve 21 yaş küçük aşkı Dilara Talay'ın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı!

Geçtiğimiz saatlerde Berdan Mardini ve 21 yaş küçük aşkı Dilara Talay'ın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı!

2 yılı aşkın süredir birlikte olduğu 23 yaşındaki Dilara Talay’la oldukça sade bir törenle evlenen Mardini'nin nikahını Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik kıydı.

Evlilikle ilgili açıklama yapan Berdan Mardini, “Sade bir tören istiyorduk ikimizde. Millet Paris, Roma ve Atina’da evlenir biz de Başakşehir’i seçtik. Başakşehir’de yurtdışı sayılır” diyerek espri yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın