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İnanılmaz Bir Teknikle Soğan Doğramaya Çalışan Melis Sezen'in Motor Becerileri Dillere Fena Düştü!

İnanılmaz Bir Teknikle Soğan Doğramaya Çalışan Melis Sezen'in Motor Becerileri Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.04.2025 - 20:25

Bir süredir Show TV ekranlarında yayınlanan 'Deha' dizisinde, İmre rolünde izlediğimiz Melis Sezen'in 2021 yılında katıldığı Arda ile Omuz Omuza programından kısa bir kesit X'te (Twitter) patlak verdi!

Sezen'in soğan doğramaya çalışırken girdiği haller motor becerilerini sorgulattı, ayrıca sosyal medya kullanıcılarının diline de fena düştü!

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Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandırırken gösterdiği performansla 2021 yılında Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü alan Melis Sezen "Tutuyorum çünkü elimde şu an" çıkışıyla büyük patlamıştı, hatırlarsınız.

Daha o günden belliydi fakat Melis Sezen gerçekten de Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayanlar' ödülü alıp o saniyeden itibaren yıldızını parlatmayı başaran ve sürdüren isimlerden oldu. 

Oyunculuğu, tuhaf spontane dansları ama en çok da samimiyeti ve dobralığıyla önce çıkan Melis Sezen, en son radikal imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti.

Şimdilerde, Show TV'de yayınlanan Deha dizisinde İmre karakterine hayat veren Melis Sezen'in hem yeni imajı hem de rolü kendisine pek yakıştırıldı.

Şimdilerde, Show TV'de yayınlanan Deha dizisinde İmre karakterine hayat veren Melis Sezen'in hem yeni imajı hem de rolü kendisine pek yakıştırıldı.

Sadakatsiz döneminde rolünün cadılıkları gereği epey dikkat çekmişti Melis Sezen. Deha'da rolü beğenilse de Sadakatsiz Derin kadar çok etkileşim almadı. 

Yine de uzun bir aranın ardından düzenli olarak ekranlarda görmeye başladık kendisini. Geçtiğimiz saatlerde ise yıllar önce katıldığı Arda ile Omuz Omuza programından bir kesitle X'in gündemine oturdu Melis Sezen!

2021 yılında yayınlanan program ne hikmetse yeniden patlak verdi! Buyurun, önce o anları bir beraber hatırlayalım!

Buyurun, en iyisi kimler ne demiş, Melis Sezen'in olmayan mutfak becerisi nasıl yorumlanmış beraber görelim! 😂

Buyurun, en iyisi kimler ne demiş, Melis Sezen'in olmayan mutfak becerisi nasıl yorumlanmış beraber görelim! 😂
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 🚀
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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