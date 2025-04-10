İnanılmaz Bir Teknikle Soğan Doğramaya Çalışan Melis Sezen'in Motor Becerileri Dillere Fena Düştü!

Daha o günden belliydi fakat Melis Sezen gerçekten de Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayanlar' ödülü alıp o saniyeden itibaren yıldızını parlatmayı başaran ve sürdüren isimlerden oldu.

Oyunculuğu, tuhaf spontane dansları ama en çok da samimiyeti ve dobralığıyla önce çıkan Melis Sezen, en son radikal imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti.