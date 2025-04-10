İnanılmaz Bir Teknikle Soğan Doğramaya Çalışan Melis Sezen'in Motor Becerileri Dillere Fena Düştü!
Bir süredir Show TV ekranlarında yayınlanan 'Deha' dizisinde, İmre rolünde izlediğimiz Melis Sezen'in 2021 yılında katıldığı Arda ile Omuz Omuza programından kısa bir kesit X'te (Twitter) patlak verdi!
Sezen'in soğan doğramaya çalışırken girdiği haller motor becerilerini sorgulattı, ayrıca sosyal medya kullanıcılarının diline de fena düştü!
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Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandırırken gösterdiği performansla 2021 yılında Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü alan Melis Sezen "Tutuyorum çünkü elimde şu an" çıkışıyla büyük patlamıştı, hatırlarsınız.
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Şimdilerde, Show TV'de yayınlanan Deha dizisinde İmre karakterine hayat veren Melis Sezen'in hem yeni imajı hem de rolü kendisine pek yakıştırıldı.
2021 yılında yayınlanan program ne hikmetse yeniden patlak verdi! Buyurun, önce o anları bir beraber hatırlayalım!
Buyurun, en iyisi kimler ne demiş, Melis Sezen'in olmayan mutfak becerisi nasıl yorumlanmış beraber görelim! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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