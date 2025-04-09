Hemcinsleriyle Derdi Bitmeyen Sevda Türküsev, Bu Sefer de Derin Talu'ya Sallayınca İrem Derici Devreye Girdi!

Kendisini en son yoğun bir şekilde İrem Derici'yle uçakta tutuştuğu tartışma sebebiyle konuşmuştuk.

Ünlü kadın şarkıcıları yerden yere vurup ahlak dersi vermeyi huy edinen Sevda Türküsev, İrem Derici'yle aynı uçağa denk gelmiş, uçak inişinde de hiç vakit kaybetmeden sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

“Şu arkadan gelen sesler İrem Derici, Aynı uçaktaydık maalesef. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Ha ha ha, küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekanları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin.” çıkışında bulunmuştu...

İrem Derici dobralığı, kaos oldu mu verdiği cevaplarla meşhurdur biliyorsunuz, Türküsev'in kendisine taktığını görünce yerinde duramamıştı. Türküsev'e hiç acımamış, '“Sus kız mutsuz Lübün! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Ay Allah, lüzumsuz abla.” yorumunda bulunmuştu.