Hemcinsleriyle Derdi Bitmeyen Sevda Türküsev, Bu Sefer de Derin Talu'ya Sallayınca İrem Derici Devreye Girdi!
Hemcinsleriyle Derdi Bitmeyen Sevda Türküsev, Bu Sefer de Derin Talu'ya Sallayınca İrem Derici Devreye Girdi!
Özellikle kadın ünlüler hakkında yaptığı çirkin açıklamalarla gündeme gelen Sevda Türküsev, bu sefer de Defne Samyeli'nin son günlerde pek gündemde olan kızı Derin Talu'yu hedef aldı.
Geçtiğimiz aylarda Türküsev'le gerilen İrem Derici, Derin Talu'ya yaptığı yorumu görünce yerinde duramadı. Buyurun, Derici'nin yeni Türküsev çıkışına beraber bakalım!
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Geçtiğimiz yıldan bu yana birçok kez kadınları hedef alan demeçler veren ve tepki toplayan Sevda Türküsev'e denk gelmişsinizdir.
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İkilinin gerginliği o günden sonra da devam etti. Gıcık oldu mu tam olur ya insan, İrem Derici o günden sonra Sevda Türküsev'i resmen radarına aldı.
Türküsev'in küçümseyen çıkışını gören İrem Derici, fırsatını bulmuşken cevabını yapıştırmadan edemedi tabii.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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