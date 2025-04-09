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Hemcinsleriyle Derdi Bitmeyen Sevda Türküsev, Bu Sefer de Derin Talu'ya Sallayınca İrem Derici Devreye Girdi!

Hemcinsleriyle Derdi Bitmeyen Sevda Türküsev, Bu Sefer de Derin Talu'ya Sallayınca İrem Derici Devreye Girdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.04.2025 - 22:28

Özellikle kadın ünlüler hakkında yaptığı çirkin açıklamalarla gündeme gelen Sevda Türküsev, bu sefer de Defne Samyeli'nin son günlerde pek gündemde olan kızı Derin Talu'yu hedef aldı. 

Geçtiğimiz aylarda Türküsev'le gerilen İrem Derici, Derin Talu'ya yaptığı yorumu görünce yerinde duramadı. Buyurun, Derici'nin yeni Türküsev çıkışına beraber bakalım!

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Geçtiğimiz yıldan bu yana birçok kez kadınları hedef alan demeçler veren ve tepki toplayan Sevda Türküsev'e denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz yıldan bu yana birçok kez kadınları hedef alan demeçler veren ve tepki toplayan Sevda Türküsev'e denk gelmişsinizdir.

Kendisini en son yoğun bir şekilde İrem Derici'yle uçakta tutuştuğu tartışma sebebiyle konuşmuştuk. 

Ünlü kadın şarkıcıları yerden yere vurup ahlak dersi vermeyi huy edinen Sevda Türküsev, İrem Derici'yle aynı uçağa denk gelmiş, uçak inişinde de hiç vakit kaybetmeden sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. 

“Şu arkadan gelen sesler İrem Derici, Aynı uçaktaydık maalesef. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Ha ha ha, küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekanları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin.” çıkışında bulunmuştu... 

İrem Derici dobralığı, kaos oldu mu verdiği cevaplarla meşhurdur biliyorsunuz, Türküsev'in kendisine taktığını görünce yerinde duramamıştı. Türküsev'e hiç acımamış, '“Sus kız mutsuz Lübün! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Ay Allah, lüzumsuz abla.” yorumunda bulunmuştu.

İkilinin gerginliği o günden sonra da devam etti. Gıcık oldu mu tam olur ya insan, İrem Derici o günden sonra Sevda Türküsev'i resmen radarına aldı.

İkilinin gerginliği o günden sonra da devam etti. Gıcık oldu mu tam olur ya insan, İrem Derici o günden sonra Sevda Türküsev'i resmen radarına aldı.

Türküsev ne yazsa cevap veren İrem Derici, geçtiğimiz saatlerde de Sevda Türküsev'in Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'yu hedef aldığı tweet'i görünce kendini tutamadı. 

Belki henüz kendisiyle tanışmamış olanlar vardır, Defne Samyeli'nin 2003'lü kızı Derin Talu son birkaç haftadır TikTok videolarıyla magazin gündemini çalkalıyor. Hal ve hareketleriyle kiminin tepkisini çeken Derin, kiminin de yeni favori ünlüsü olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde, toplu taşıma deneyimini anlattığı videosu epey olay olmuştu. 

O videoyu paylaşan Sevda Türküsev, Derin Talu'yu tiye alarak 'Sevgisi için yaptığı fedakarlığa bakın hele :)' notunu düştü.

Türküsev'in küçümseyen çıkışını gören İrem Derici, fırsatını bulmuşken cevabını yapıştırmadan edemedi tabii.

Türküsev'in küçümseyen çıkışını gören İrem Derici, fırsatını bulmuşken cevabını yapıştırmadan edemedi tabii.

X'te Sevda Türküsev'in paylaştığı tweet'in altına yorum yapan İrem Derici

'Bu niye hep kızı yaşındaki kızlara sarıyo?  Ay sanane git ona buna yaran, güzelim kızları bu kadar kıskanma be teyzegülüm ❤️ SANANEĞĞĞ' cevabını verdi. 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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