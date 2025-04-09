Ceyda Düvenci'den Sonra Dikiş Tutturamayan Bülent Şakrak Kalbini Bu Sefer de Genç Tasarımcıya Kaptırdı!
Ceyda Düvenci'den Sonra Dikiş Tutturamayan Bülent Şakrak Kalbini Bu Sefer de Genç Tasarımcıya Kaptırdı!
2024 yazında herkese küçük bir şok geçirterek Ceyda Düvenci ile boşanan Bülent Şakrak'ın adı boşanmadan sonra önce Esra Akpınar sonra da Burcu Kirman'la anılmıştı.
Aşkta bir türlü dikiş tutturamayan Bülent Şakrak'ın gönlünü bu sefer de genç tasarımcıya kaptırdığı ortaya çıktı!
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2015 yılında sürpriz bir adımla hayatını Ceyda Düvenci ile birleştiren Bülent Şakrak senelerce her birimize örnek aile ve evlilik tablosu sundu.
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Aşka da kapılarını kapatmadılar zaten. İlk önce, kısacık bir süre içerisinde Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.
E aşk denilince Bülent Şakrak'ın akla geldiği bir dönemdeyiz artık, yine yerinde duramadı kendisi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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