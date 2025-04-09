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Ceyda Düvenci'den Sonra Dikiş Tutturamayan Bülent Şakrak Kalbini Bu Sefer de Genç Tasarımcıya Kaptırdı!

Ceyda Düvenci'den Sonra Dikiş Tutturamayan Bülent Şakrak Kalbini Bu Sefer de Genç Tasarımcıya Kaptırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.04.2025 - 19:37

2024 yazında herkese küçük bir şok geçirterek Ceyda Düvenci ile boşanan Bülent Şakrak'ın adı boşanmadan sonra önce Esra Akpınar sonra da Burcu Kirman'la anılmıştı. 

Aşkta bir türlü dikiş tutturamayan Bülent Şakrak'ın gönlünü bu sefer de genç tasarımcıya kaptırdığı ortaya çıktı!

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2015 yılında sürpriz bir adımla hayatını Ceyda Düvenci ile birleştiren Bülent Şakrak senelerce her birimize örnek aile ve evlilik tablosu sundu.

2015 yılında sürpriz bir adımla hayatını Ceyda Düvenci ile birleştiren Bülent Şakrak senelerce her birimize örnek aile ve evlilik tablosu sundu.

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ve evliliklerinden doğan oğulları Ali'yle herkesin gıpta ettiği bir aile olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan şok haber 2024 yazında gelmişti. 

Tek celsede boşanan çift, boşanma sonrası birbirlerinin hakkında pek de parlak konuşmadı. Bülent Şakrak'ın hem Melisa hem Ali'yle düzenli olarak görüştüğünü bilsek de ikilinin bir daha bir araya gelmemek üzere koptuğu her hallerinden belli oluyordu.

Aşka da kapılarını kapatmadılar zaten. İlk önce, kısacık bir süre içerisinde Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Aşka da kapılarını kapatmadılar zaten. İlk önce, kısacık bir süre içerisinde Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Esra Akpınar ve Şakrak aşka devam ederken Ceyda Düvenci de Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı, hala da beraberler. 

Fakat işler Bülent Şakrak için Ceyda Düvenci'nin yeni aşk masalı gibi işlemedi. Esra Akpınar'la ayrılan Şakrak kısa bir bekarlık molasının ardından kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la ilişkiye başlamıştı. Yaş farkının tepki çektiği aşk da kısa bir süre içerisinde sona erdi.

E aşk denilince Bülent Şakrak'ın akla geldiği bir dönemdeyiz artık, yine yerinde duramadı kendisi.

E aşk denilince Bülent Şakrak'ın akla geldiği bir dönemdeyiz artık, yine yerinde duramadı kendisi.

Bülent Şakrak, Habertürk'ün haberine göre bu sefer de gönlünü Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı. 31 yaşında olan Duygu Arabacıoğlu'nun ayakkabı tasarımcısı olduğu ve Şakrak'la yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı öğrenildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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