Ceyda Düvenci'den Sonra Dikiş Tutturamayan Bülent Şakrak Kalbini Bu Sefer de Genç Tasarımcıya Kaptırdı!

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ve evliliklerinden doğan oğulları Ali'yle herkesin gıpta ettiği bir aile olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan şok haber 2024 yazında gelmişti.

Tek celsede boşanan çift, boşanma sonrası birbirlerinin hakkında pek de parlak konuşmadı. Bülent Şakrak'ın hem Melisa hem Ali'yle düzenli olarak görüştüğünü bilsek de ikilinin bir daha bir araya gelmemek üzere koptuğu her hallerinden belli oluyordu.