"Zalim" Şarkısının Arkasında Yatan Pişmanlığı İlk Kez Anlatan Yalın, Yıllar Sonra Konserinde Kendiyle Yüzleşti
"Zalim" Şarkısının Arkasında Yatan Pişmanlığı İlk Kez Anlatan Yalın, Yıllar Sonra Konserinde Kendiyle Yüzleşti
5 Nisan'da Büyülü Bir Gece serisine ait konserlerine Volkswagen Arena'da devam eden Yalın, yıllar sonra ilk çıkış şarkısı 'Zalim'le ilgili bir itirafta bulundu. Şarkıda 'Zalim' dediği için pişman olduğunu dile getirdi.
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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"Küçücüğüm", "Ben Bilmem", "Sonsuz Ol", "Meleklerin Sözü Var", "Bir Bakmışsın", "Her Şey Sensin", "Ellerine Sağlık" ve daha niceleri...
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2004 yılında piyasaya çıkan, albüme de ismini veren "Zalim (Ellerine Sağlık)" şarkısının bir ayrılık sonrası yazıldığı her satırından belli oluyordu.
"Ben sevgiliye zalim diyecek adam değilim" açıklaması kalpleri paramparça etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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