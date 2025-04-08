"Zalim" Şarkısının Arkasında Yatan Pişmanlığı İlk Kez Anlatan Yalın, Yıllar Sonra Konserinde Kendiyle Yüzleşti

24 yaşında gencecik bir delikanlı iken Zalim, diğer adıyla Ellerine Sağlık şarkısıyla hayatımıza giren Yalın, Türk pop müziğinin efsanelerinden biri olup çıktı.

Şarkılarıyla hislerimize tercüman, aşk acılarımıza ve ayrılıklarımıza yoldaş, aşk kıpırtılarına ise eşlikçi olan Yalın, sempatik halleriyle her zaman dikkat çeken isimlerden olsa da kimlerle nasıl aşklar yaşayıp da bu şarkıları yazdığı hep merak konusu oldu.

Tuba Ünsal ve Beren Saat aşkının doğurduğu birtakım şarkılar olduğu iddia edilmişti. 'Her Şey Sensin'in arkasında Tuba Ünsal'ın, 'Olmasa da Olur'un arkasında da Beren Saat'in olduğu söylendi. Fakat Zalim'in hikayesini hiç öğrenememiştik.