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"Zalim" Şarkısının Arkasında Yatan Pişmanlığı İlk Kez Anlatan Yalın, Yıllar Sonra Konserinde Kendiyle Yüzleşti

"Zalim" Şarkısının Arkasında Yatan Pişmanlığı İlk Kez Anlatan Yalın, Yıllar Sonra Konserinde Kendiyle Yüzleşti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.04.2025 - 14:02

5 Nisan'da Büyülü Bir Gece serisine ait konserlerine Volkswagen Arena'da devam eden Yalın, yıllar sonra ilk çıkış şarkısı 'Zalim'le ilgili bir itirafta bulundu. Şarkıda 'Zalim' dediği için pişman olduğunu dile getirdi. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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"Küçücüğüm", "Ben Bilmem", "Sonsuz Ol", "Meleklerin Sözü Var", "Bir Bakmışsın", "Her Şey Sensin", "Ellerine Sağlık" ve daha niceleri...

"Küçücüğüm", "Ben Bilmem", "Sonsuz Ol", "Meleklerin Sözü Var", "Bir Bakmışsın", "Her Şey Sensin", "Ellerine Sağlık" ve daha niceleri...

24 yaşında gencecik bir delikanlı iken Zalim, diğer adıyla Ellerine Sağlık şarkısıyla hayatımıza giren Yalın, Türk pop müziğinin efsanelerinden biri olup çıktı. 

Şarkılarıyla hislerimize tercüman, aşk acılarımıza ve ayrılıklarımıza yoldaş, aşk kıpırtılarına ise eşlikçi olan Yalın, sempatik halleriyle her zaman dikkat çeken isimlerden olsa da kimlerle nasıl aşklar yaşayıp da bu şarkıları yazdığı hep merak konusu oldu. 

Tuba Ünsal ve Beren Saat aşkının doğurduğu birtakım şarkılar olduğu iddia edilmişti. 'Her Şey Sensin'in arkasında Tuba Ünsal'ın, 'Olmasa da Olur'un arkasında da Beren Saat'in olduğu söylendi. Fakat Zalim'in hikayesini hiç öğrenememiştik.

2004 yılında piyasaya çıkan, albüme de ismini veren "Zalim (Ellerine Sağlık)" şarkısının bir ayrılık sonrası yazıldığı her satırından belli oluyordu.

2004 yılında piyasaya çıkan, albüme de ismini veren "Zalim (Ellerine Sağlık)" şarkısının bir ayrılık sonrası yazıldığı her satırından belli oluyordu.

'Zalim, oyunbozan! Sen de bu büyü de yalan! Gelip de bi' tanem olmaya ne hakkın var?' diyerek koca bir neslin her ayrılıkta bir tarafı 'Zalim' ilan etmesine sebep olan Yalın, yıllar sonra ilk kez şarkının adıyla ilgili konserinde konuştu. 

Geçtiğimiz yıla damga vuran konser serisi Bir Büyülü Gece'yle Volkswagen Arena sahnesinde konser veren Yalın, pişmanlığını dile getirdi.

"Ben sevgiliye zalim diyecek adam değilim" açıklaması kalpleri paramparça etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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