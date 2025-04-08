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İşte Cesaret, İşte Feraset: Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu İlk ve Tek Toplu Taşıma "Deneyimini" Anlattı!

İşte Cesaret, İşte Feraset: Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu İlk ve Tek Toplu Taşıma "Deneyimini" Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.04.2025 - 12:10

Defne Samyeli'nin son günlerde gündemden bir an olsun düşmeyen küçük kızı Derin Talu yine bir TikTok videosuyla dikkat çekti. 

Bir takipçisinin, 'Hiç toplu taşımaya bindin mi?' sorusuna, konuyu bir 'deneyim' olarak ele alıp cevap veren Derin Talu, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

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Son günlerde magazinin göbeğindeki isimlerden biri Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu biliyorsunuz.

Son günlerde magazinin göbeğindeki isimlerden biri Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu biliyorsunuz.

Henüz yeni denk gelenlerin, 'Bu kızın neden her dediği olay oluyor?' serzenişinde bulunduğunun farkındayız. 

Fakat Defne Samyeli'nin Eren Talu'yla yaptığı evlilikten doğan küçük kızı, 2003'lü Derin Talu'nun TikTok paylaşımları olay olmayacak gibi değil hakikaten... 

Birkaç sene önce yaşına göre çok büyük gösteren kıyafetler tercih ettiği, estetiğe çok erken giriştiği ve makyajı abarttığı için tepki çeken Derin Talu, şimdilerde 200 binden fazla kişiden oluşan TikTok kitlesine düzenli olarak çektiği videolarla gündeme oturuyor.

Her şey "Banana Bread"le ve "Matchaaaa" ile başladı, belki denk gelen olmuştur.

Her şey "Banana Bread"le ve "Matchaaaa" ile başladı, belki denk gelen olmuştur.

Annesinin 'banana bread' ve 'matcha' tarifini öne süren Derin Talu, güne bu ikisi olmadan başlayamadığını söylemiş, İngilizce Türkçe karışık konuşması daha ilk günden dikkat çekmişti. 

Ardından CV istedi Derin Talu... Sevgilisi olmak isteyen adaylara seslendi, ciddi ciddi de CV inceledi. 

Geçtiğimiz gün de 'Anne' telaffuzunu garip bulanlar için ayrı bir video çekmiş, diksiyonla verdiği zorlu savaş dillere fena düşmüştü. Hesabına bir dalsanız, daha neler neler var da şu an için söyleyebileceğimiz tek şey TikTok'a devam ettiği sürece hemen hemen her gün gündem olacağı, ona şüphe yok...

Kaçıranlar için Derin Talu'nun "Anne" kelimesiyle imtihanının tüm detayları bu içeriğimizde mevcut:

Bugün de yine takipçilerinin sorularını cevapladığı videolardan biriyle gündemde Derin Talu. Soru; "Hiç toplu taşımaya bindin mi?" Cevap ise kahkaha attıracak türden!

Bunu gören sosyal medya kullanıcıları yerinde duramadı tabii. İlk yorum da Armağan Çağlayan'dan geldi. 👇

Bunu gören sosyal medya kullanıcıları yerinde duramadı tabii. İlk yorum da Armağan Çağlayan'dan geldi. 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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merdaneli_elektrik_supurgesi

olaydan bağımsız bir şekilde şunu sormak istiyorum. neden bazı gerizakalıları takip ediliyor?

Buda neki

(Haberden bağımsız cevaplıyorum)Çünkü gerizekalıları izlerken ortalama zekaya sahip bir insan kendini zeki ve akıllı gibi hissediyor. Tamamen herkesin muzdar... Devamını Gör

Bulent Yarici

Niye travesti gibi konusuyo

Kar tanesi

Annesi zamanında; diksiyonu güzel,haber spikeriydi. Annesinin yerinde olsam,, döve döve diksiyon dersi verirdim

Admin

Bu hanım kızımızın 2. özelliği ne acaba 🙄