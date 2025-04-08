İşte Cesaret, İşte Feraset: Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu İlk ve Tek Toplu Taşıma "Deneyimini" Anlattı!
İşte Cesaret, İşte Feraset: Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu İlk ve Tek Toplu Taşıma "Deneyimini" Anlattı!
Defne Samyeli'nin son günlerde gündemden bir an olsun düşmeyen küçük kızı Derin Talu yine bir TikTok videosuyla dikkat çekti.
Bir takipçisinin, 'Hiç toplu taşımaya bindin mi?' sorusuna, konuyu bir 'deneyim' olarak ele alıp cevap veren Derin Talu, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
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Son günlerde magazinin göbeğindeki isimlerden biri Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu biliyorsunuz.
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Her şey "Banana Bread"le ve "Matchaaaa" ile başladı, belki denk gelen olmuştur.
Bugün de yine takipçilerinin sorularını cevapladığı videolardan biriyle gündemde Derin Talu. Soru; "Hiç toplu taşımaya bindin mi?" Cevap ise kahkaha attıracak türden!
Bunu gören sosyal medya kullanıcıları yerinde duramadı tabii. İlk yorum da Armağan Çağlayan'dan geldi. 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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olaydan bağımsız bir şekilde şunu sormak istiyorum. neden bazı gerizakalıları takip ediliyor?
(Haberden bağımsız cevaplıyorum)Çünkü gerizekalıları izlerken ortalama zekaya sahip bir insan kendini zeki ve akıllı gibi hissediyor. Tamamen herkesin muzdar... Devamını Gör
Niye travesti gibi konusuyo
Annesi zamanında; diksiyonu güzel,haber spikeriydi. Annesinin yerinde olsam,, döve döve diksiyon dersi verirdim
Bu hanım kızımızın 2. özelliği ne acaba 🙄