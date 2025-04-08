Nazlı'nın Başına Ağrılar Girecek: Hacı Sabancı'nın Oğlu Uzay'a Babaanne Arzu Sabancı Müdahalesi!
Nazlı'nın Başına Ağrılar Girecek: Hacı Sabancı'nın Oğlu Uzay'a Babaanne Arzu Sabancı Müdahalesi!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Hacı ve Nazlı Sabancı aylar önce kendilerini bir krizin içinde bulmuştu. F.D isimli kadının oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu iddia etmesi üzerine açılan babalık davasıyla iddia resmen kanıtlanmıştı.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre meseleye Arzu Sabancı el attı. Uzay'ı kabullenen babaanne Arzu Sabancı'nın tüm aileyi de ikna ettiği, yakında maaile Uzay'la tanışmaya gidecekleri iddia edildi. Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Cemiyetin en popüler, en gözde çifti Hacı ve Nazlı Sabancı aylardır magazin tarihine altın harflerle kazınan bir olayla gündemde!
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F.D isimli bir kadın, o zaman üç yaşında olan minik oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etti.
Birkaç ay içerisinde Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evlendiği 2021 yılında dünyaya gelen Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmen kanıtlandı.
Cankurt'un iddiasına göre yeni bir torunu olduğunu öğrenen Arzu Sabancı duruma el koydu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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