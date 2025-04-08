Nazlı'nın Başına Ağrılar Girecek: Hacı Sabancı'nın Oğlu Uzay'a Babaanne Arzu Sabancı Müdahalesi!

Adettendir, başta net bir dille yalanlandı bu iddia... Konuyu jet hızıyla kapatmaya karar veren Hacı Sabancı, ifşa edilen mesajlara rağmen böyle bir şey olmadığını, 2021 doğumlu Uzay'ın kendi oğlu olmasının imkanı olmadığını dile getirdi, konuyla da avukatlarının ilgilendiğini söyledi.

Mesele böyle kapanacak zannediyorduk ki F.D babalık davası açmakta ısrarcı oldu.