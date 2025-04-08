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Nazlı'nın Başına Ağrılar Girecek: Hacı Sabancı'nın Oğlu Uzay'a Babaanne Arzu Sabancı Müdahalesi!

Nazlı'nın Başına Ağrılar Girecek: Hacı Sabancı'nın Oğlu Uzay'a Babaanne Arzu Sabancı Müdahalesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.04.2025 - 09:16

Hacı ve Nazlı Sabancı aylar önce kendilerini bir krizin içinde bulmuştu. F.D isimli kadının oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu iddia etmesi üzerine açılan babalık davasıyla iddia resmen kanıtlanmıştı. 

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre meseleye Arzu Sabancı el attı. Uzay'ı kabullenen babaanne Arzu Sabancı'nın tüm aileyi de ikna ettiği, yakında maaile Uzay'la tanışmaya gidecekleri iddia edildi. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Cemiyetin en popüler, en gözde çifti Hacı ve Nazlı Sabancı aylardır magazin tarihine altın harflerle kazınan bir olayla gündemde!

Cemiyetin en popüler, en gözde çifti Hacı ve Nazlı Sabancı aylardır magazin tarihine altın harflerle kazınan bir olayla gündemde!

2017'de herkesin gözü önünde aşk yaşamaya başlayıp 2021'de görkemli bir düğünle evlenen Hacı ve Nazlı, 2023'te Arzu Sabancı'nın da adını verdikleri kızları Arzu Alara'yı kucağına almıştı. 

Bizim gördüğümüz kadarıyla keyfi, huzuru gayet yerinde olan çift, geçtiğimiz aylarda bomba bir iddiayla sarsıldı.

F.D isimli bir kadın, o zaman üç yaşında olan minik oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etti.

F.D isimli bir kadın, o zaman üç yaşında olan minik oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etti.

Adettendir, başta net bir dille yalanlandı bu iddia... Konuyu jet hızıyla kapatmaya karar veren Hacı Sabancı, ifşa edilen mesajlara rağmen böyle bir şey olmadığını, 2021 doğumlu Uzay'ın kendi oğlu olmasının imkanı olmadığını dile getirdi, konuyla da avukatlarının ilgilendiğini söyledi. 

Mesele böyle kapanacak zannediyorduk ki F.D babalık davası açmakta ısrarcı oldu.

Birkaç ay içerisinde Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evlendiği 2021 yılında dünyaya gelen Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmen kanıtlandı.

Birkaç ay içerisinde Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evlendiği 2021 yılında dünyaya gelen Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmen kanıtlandı.

Uzay'ın Sabancıların yeni veliahtı olduğu netleştikten sonra 'Keyfimiz gayet yerinde, çok iyiyiz ve ayrılmıyoruz' mesajları veren Nazlı ve Hacı Sabancı, hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam etmeyi tercih etti. 

Nazlı Sabancı, nerede görüntülense gergin tavırlarıyla dikkat çekerken Hacı Sabancı'nın da konunun Nazlı'nın yanında açılmaması üzerine talimat verdiği iddia edildi. 

Uzay Sabancı'nın bundan sonraki süreçte nasıl karşılanacağı merak ediliyordu ki Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Sabancı cephesinde birtakım hareketlenmeler yaşandı!

Cankurt'un iddiasına göre yeni bir torunu olduğunu öğrenen Arzu Sabancı duruma el koydu.

Cankurt'un iddiasına göre yeni bir torunu olduğunu öğrenen Arzu Sabancı duruma el koydu.

Arzu Sabancı'nın Uzay'ı kabullendiği ve hatta tüm aileyi de minik oğlanı kabullenmesi için ikna ettiği ortaya çıktı. Yakında maaile Uzay ile tanışmaya gidecekleri de iddialar arasında!

Bu durum Nazlı Sabancı'nın başını çoktan ağrıtmıştır, ona şüphe yok. Nazlı'nın nasıl ikna olduğu da merak konusu... Bakalım, Uzay bebek de aileye katılınca neler yaşayacağız?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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