Soru Sinirlendirdi: Hakan Sabancı, Uzay'ı Aileye Kabul Eden Annesi Arzu Sabancı'yla Aynı Fikirde Değil mi?
Soru Sinirlendirdi: Hakan Sabancı, Uzay'ı Aileye Kabul Eden Annesi Arzu Sabancı'yla Aynı Fikirde Değil mi?
Birkaç ay önce F.D isimli annenin açtığı babalık davası sonucunda 4 yaşında bir oğlu olduğu resmen kanıtlanan Hacı Sabancı, konu hakkında tek bir yorumda bulunmazken Arzu Sabancı'nın Uzay'ı aileye dahil etmek üzere herkesi ikna ettiği ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde 2. Sayfa muhabiri tarafından görüntülenen Hakan Sabancı, Uzay bebek sorusu yöneltilince sinirlendi.
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Cemiyetin gözde çifti Hacı ve Nazlı Sabancı aylardır aileyi derinden sarsan bir haberle gündeme geliyor biliyorsunuz.
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Derken meseleye ikinci kez babaanne olduğunu öğrenen Arzu Sabancı girdi.
Ailenin yeni adımının ne olacağı merak edilirken Hakan Sabancı, 2. Sayfa muhabiri Ömer Can tarafından görüntülendi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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