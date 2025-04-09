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Soru Sinirlendirdi: Hakan Sabancı, Uzay'ı Aileye Kabul Eden Annesi Arzu Sabancı'yla Aynı Fikirde Değil mi?

Soru Sinirlendirdi: Hakan Sabancı, Uzay'ı Aileye Kabul Eden Annesi Arzu Sabancı'yla Aynı Fikirde Değil mi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.04.2025 - 23:48 Son Güncelleme: 09.04.2025 - 23:55

Birkaç ay önce F.D isimli annenin açtığı babalık davası sonucunda 4 yaşında bir oğlu olduğu resmen kanıtlanan Hacı Sabancı, konu hakkında tek bir yorumda bulunmazken Arzu Sabancı'nın Uzay'ı aileye dahil etmek üzere herkesi ikna ettiği ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde 2. Sayfa muhabiri tarafından görüntülenen Hakan Sabancı, Uzay bebek sorusu yöneltilince sinirlendi.

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Cemiyetin gözde çifti Hacı ve Nazlı Sabancı aylardır aileyi derinden sarsan bir haberle gündeme geliyor biliyorsunuz.

Cemiyetin gözde çifti Hacı ve Nazlı Sabancı aylardır aileyi derinden sarsan bir haberle gündeme geliyor biliyorsunuz.

Birkaç ay önce F.D isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti. Sabancı ailesi konuyu bir süre reddetse ve görmezden gelmeyi tercih etse de F.D babalık davasından vazgeçmedi. 

Hacı Sabancı'nın Uzay'ın babası olduğu resmen kanıtlandıktan sonra tüm gözler ailenin üzerine çevrilmişken Nazlı da Hacı da 'keyfimiz yerinde' mesajı veren paylaşımlarda bulunmuş, konunun üstünü kapatmıştı.

Derken meseleye ikinci kez babaanne olduğunu öğrenen Arzu Sabancı girdi.

Derken meseleye ikinci kez babaanne olduğunu öğrenen Arzu Sabancı girdi.

2023 yılında ilk torunu, aynı zamanda ismini de taşıyan Arzu Alara'ya kavuşan Arzu Sabancı, bir torunu daha olduğunu öğrenince meseleye el attı. 

Geçtiğimiz gün, Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Arzu Sabancı'nın torunu için duruma el attığı ve tüm aile bireylerini Uzay'la tanışmaya ikna ettiği ortaya çıkmıştı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ailenin yeni adımının ne olacağı merak edilirken Hakan Sabancı, 2. Sayfa muhabiri Ömer Can tarafından görüntülendi.

Ailenin yeni adımının ne olacağı merak edilirken Hakan Sabancı, 2. Sayfa muhabiri Ömer Can tarafından görüntülendi.

İlk önce Hande Erçel'le ilişkisinin devam edip etmediği sorulan Hakan Sabancı, sevgilisiyle aşkının tam gaz devam ettiğini, ayrılık iddialarının doğru olmadığını dile getirdi. 

Ardından Uzay bebek konusu açılıp, 'Tanışma fırsatı bulabildiniz mi?' sorusu yönetliğinde ise sinirleri bozuldu. Göz devirip arkasını dönen Hakan Sabancı arabasına binip gitti.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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