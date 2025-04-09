Soru Sinirlendirdi: Hakan Sabancı, Uzay'ı Aileye Kabul Eden Annesi Arzu Sabancı'yla Aynı Fikirde Değil mi?

Birkaç ay önce F.D isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti. Sabancı ailesi konuyu bir süre reddetse ve görmezden gelmeyi tercih etse de F.D babalık davasından vazgeçmedi.

Hacı Sabancı'nın Uzay'ın babası olduğu resmen kanıtlandıktan sonra tüm gözler ailenin üzerine çevrilmişken Nazlı da Hacı da 'keyfimiz yerinde' mesajı veren paylaşımlarda bulunmuş, konunun üstünü kapatmıştı.