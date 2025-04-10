onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Taht Sürekli El Değiştiriyor: Sezen’den Melike’ye Türk Popunun "Kraliçelik" Yolculuğu!

Taht Sürekli El Değiştiriyor: Sezen’den Melike’ye Türk Popunun "Kraliçelik" Yolculuğu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.04.2025 - 23:10

Popun Türkiye'de özel bir yeri var biliyorsunuz! Pop müzik daha ilk zamanlardan tüm sanatçılarımızı etkisi altına almış, şahane parçalar çıkmasına vesile oldu. 

Konu müzik olunca, kraliçelik sadece şarkı söylemek değil. Bir dönemi temsil etmek, şarkılara ruh vermek, insanlar daha ilk notadan “bu o!” desin diye bir iz bırakmak demek...

Buyurun, yapay zekanın analizine göre, Türk pop müziğinde kraliçelik kimle başlamış, kimlerle devam etmiş ve hala da ediyor beraber görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tahtın Kurucusu, Dev Kraliçe: Sezen Aksu

Tahtın Kurucusu, Dev Kraliçe: Sezen Aksu

Sezen Aksu’yla başlayan ve hala devam eden kraliçelik zinciri, pop müziğin değişen yüzünü gözler önüne seriyor. Taht, sürekli el değiştiriyor, eskilerin kulaklarımızın pasını silen parçaları baki kalıyor elbette ama Pop müzik hep bir değişimden geçiyor!

Şimdi sizden arkaya bir 'Tükeneceğiz', 'İstanbul İstanbul Olalı' veya 'Hadi Bakalım' açmanızı rica ediyoruz... 

Şarkıların annesi, hem kendi söyleyen hem de bir sonraki jenerasyonu yaratan Sezen Aksu'yu bir numaraya aldığımız kraliçelik zincirinde, buyurun yapay zekanın öne çıkardığı üzere Türk pop müziğinde kimler kimlere el vererek aynı çizginin üstüne kata kata star olmuş beraber görelim!

Sert Şarkıların Kraliçesi Nazan Öncel

Sert Şarkıların Kraliçesi Nazan Öncel

“Erkekler de Yanar”, “Sokak Kızı”, “Geceler Kara Tren” şarkılarıyla kalbimizde bambaşka bir yere sahip olan Nazan Öncel, Sezen Aksu'nun el verdiği, 90'lara damga vuran isimlerdendi. 

Şarkılarındaki asi ruh ve özgünlükle Deniz Tekin, Nil Karaibrahimgil, Göksel ve nicelerine bambaşka bir yol açtı.

Sınırları Aşan 'Uluslararası' Kraliçe: Sertab Erener

Sınırları Aşan 'Uluslararası' Kraliçe: Sertab Erener

Operatik vokal, yüksek teknik, inanılmaz sahne ve inanılmaz ses! Sezen Aksu ve Nazan Öncel'in aksine sahnelerine tam gaz devam eden Sertab Erener, ne zaman konsere çıksa her defasında sesiyle devleşmeyi yine başarıyor. 

Ah bir 'Aşk dön ölümden, bir sebepten gel gir dünyama' deyişi var ki zaten... Solosunu attığı yerde aklımızı kaçırıyoruz resmen! 

Every Way That I Can'le Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, listenin üçüncü sırasında yer alıyor, tıpkı Nazan Öncel ve Sezen Aksu gibi o da hala kraliçe. Fakat tarzı, duruşu ve besteleriyle başkalarının da önünü açmış bir kraliçe.

Sahneye Yön Veren Kraliçe: Gülşen

Sahneye Yön Veren Kraliçe: Gülşen

1996'da 'Be Adam'la hayatımıza giren Gülşen, seneler geçtikçe devleşen ve ayrışan isimlerden oldu. “Dan Dan”, “Bangır Bangır”, “Bir İhtimal Biliyorum', 'Yurtta Aşk Cihanda Aşk' gibi birçok kült şarkıya imza atan Gülşen, moda + müzik ve cesaret üçgeninde yürüdü. 

Yalnızca şarkılarıyla değil, herkesten farklı, herkesten daha iddialı sahne şovları ve kombinleriyle konuşuldu, konuşulmaya da devam ediyor.

Dijital Çağın Kraliçesi: Zeynep Bastık

Dijital Çağın Kraliçesi: Zeynep Bastık

Ve sonra o geldi. Pandemi döneminde evlere kapanıp kaldığımızda YouTube'dan yükselen, Sezen, Sertab, Nazan şarkılarını akustik okuyan çıtı pıtı bir kızla tanıştık. 

YouTube'dan milyonlarca kişi tarafından dinlenen şarkılarıyla Spotify'a geçiş yapan ilk yıldız olmasını izledik sonra! 'Lan', 'Uslanmıyor Bu', 'Felaket', 'Ara' gibi şarkılarıyla ortalığı fena salladı Zeynep Bastık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ruhun Kraliçesi: Melike Şahin

Ruhun Kraliçesi: Melike Şahin

Birkaç sene önce hayatımıza girdi ama sektöre epey sağlam girdi Melike Şahin! “Tutuşmuş Beraber”, 'Ortak', “Diva Yorgun”, “Uykumun Boynunu Bükme” gibi şarkılarıyla arabeskle edebiyatı birleştirip popa taşıyan ve bu kadar rağbet gören ilk sanatçı da oldu. 

E yalan mı söyleyelim, ChatGPT bile fark etmiş hepimizin ruhuna dokundu Şahin! Daha da çok dokunacak gibi duruyor... 

Melike Şahin'in tahtı kime devredeceği, daha doğrusu kimlerin yolunu açacağı henüz belirsiz. Belki henüz ortada bile olmayan, sessizce beste yapan biri…

Pop müziğin kraliçeliği, tek kişilik bir koltuk değil. Her dönem kendi sesini yaratıyor. Kimileri kraliçeliği gürültüyle alıyor, kimileri sadece bir şarkıyla... Ayrıca saydığımız beş isim de sektörün tek kraliçeleri değil, birçok kraliçemiz var bizim! Bu isimler yalnızca müziği başka yönlere taşımaya vesile olan, öne çıkanlardan...

Peki, senin kraliçen hangisi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın