Taht Sürekli El Değiştiriyor: Sezen’den Melike’ye Türk Popunun "Kraliçelik" Yolculuğu!

Popun Türkiye'de özel bir yeri var biliyorsunuz! Pop müzik daha ilk zamanlardan tüm sanatçılarımızı etkisi altına almış, şahane parçalar çıkmasına vesile oldu.

Konu müzik olunca, kraliçelik sadece şarkı söylemek değil. Bir dönemi temsil etmek, şarkılara ruh vermek, insanlar daha ilk notadan “bu o!” desin diye bir iz bırakmak demek...

Buyurun, yapay zekanın analizine göre, Türk pop müziğinde kraliçelik kimle başlamış, kimlerle devam etmiş ve hala da ediyor beraber görelim!