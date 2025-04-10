Taht Sürekli El Değiştiriyor: Sezen’den Melike’ye Türk Popunun "Kraliçelik" Yolculuğu!
Popun Türkiye'de özel bir yeri var biliyorsunuz! Pop müzik daha ilk zamanlardan tüm sanatçılarımızı etkisi altına almış, şahane parçalar çıkmasına vesile oldu.
Konu müzik olunca, kraliçelik sadece şarkı söylemek değil. Bir dönemi temsil etmek, şarkılara ruh vermek, insanlar daha ilk notadan “bu o!” desin diye bir iz bırakmak demek...
Buyurun, yapay zekanın analizine göre, Türk pop müziğinde kraliçelik kimle başlamış, kimlerle devam etmiş ve hala da ediyor beraber görelim!
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Tahtın Kurucusu, Dev Kraliçe: Sezen Aksu
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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