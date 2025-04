Taht Sürekli El Değiştiriyor: Sezen’den Melike’ye Türk Popunun "Kraliçelik" Yolculuğu!

Operatik vokal, yüksek teknik, inanılmaz sahne ve inanılmaz ses! Sezen Aksu ve Nazan Öncel'in aksine sahnelerine tam gaz devam eden Sertab Erener, ne zaman konsere çıksa her defasında sesiyle devleşmeyi yine başarıyor.

Ah bir 'Aşk dön ölümden, bir sebepten gel gir dünyama' deyişi var ki zaten... Solosunu attığı yerde aklımızı kaçırıyoruz resmen!

Every Way That I Can'le Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, listenin üçüncü sırasında yer alıyor, tıpkı Nazan Öncel ve Sezen Aksu gibi o da hala kraliçe. Fakat tarzı, duruşu ve besteleriyle başkalarının da önünü açmış bir kraliçe.