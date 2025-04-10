Resmen Dibi Düştü: Can Yaman, Kendisine Ayaküstü Aşık Olan Rus Fenomenin Yanağı Boş Göndermedi!
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Birçok sebepten linçlenen, büyük bir topluluğun da biraz olsun sevemediği Can Yaman, 4 yıl önce hem kariyeri hem de hayatını İtalya'ya taşımaya karar vermişti.
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O günden bu yana kariyerine ve hayatına temelli İtalya'da devam eden Can Yaman, bizden uzaklaşsa da magazin gündemimizde her zaman yer buldu!
Geçtiğimiz saatlerde yine yeni dizisi El Turco'yu tanıtmak için soluğu Rusya'da aldığı ortaya çıktı.
Mash Milash isimli Rus fenomenin bir de şarkıları var. Sizler için şöyle bırakalım, yakın zamanda Can Yaman'ın sevgilisi olursa tanımıyorduk demeyiz!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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