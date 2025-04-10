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Resmen Dibi Düştü: Can Yaman, Kendisine Ayaküstü Aşık Olan Rus Fenomenin Yanağı Boş Göndermedi!

Resmen Dibi Düştü: Can Yaman, Kendisine Ayaküstü Aşık Olan Rus Fenomenin Yanağı Boş Göndermedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.04.2025 - 00:27

El Turco dizisinin tanıtımı için bu sefer de soluğu Rusya'da alan Can Yaman, 2 milyon takipçili Rus fenomen Mash Milash'ın öpüşme teklifini geri çevirmedi!

Milash'ı beğendiği gözünden okunan Can Yaman, yine yaptı yapacağını. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Birçok sebepten linçlenen, büyük bir topluluğun da biraz olsun sevemediği Can Yaman, 4 yıl önce hem kariyeri hem de hayatını İtalya'ya taşımaya karar vermişti.

Birçok sebepten linçlenen, büyük bir topluluğun da biraz olsun sevemediği Can Yaman, 4 yıl önce hem kariyeri hem de hayatını İtalya'ya taşımaya karar vermişti.

Erkenci Kuş dizisindeki performansıyla bir dönemin favori isimlerinden olan Can Yaman, ülkenin en popüler erkek oyuncularından biri olabilecekken yaptığı tuhaf açıklamalarla büyük tepki çekmiş, antipatik bulunmaya başlamıştı. 

Tüm ülkenin tepkisini çekerek buradaki piyasadan uzaklaşmasına sebep olanı da İspanya'da katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerdi. 'Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?' sorusuna, 'Arka odaya geçelim, kanıtlayalım' cevabını veren Can Yaman'ın açıklaması Türkiye'deki kariyerinin resmen sonunu getirdi.

O günden bu yana kariyerine ve hayatına temelli İtalya'da devam eden Can Yaman, bizden uzaklaşsa da magazin gündemimizde her zaman yer buldu!

O günden bu yana kariyerine ve hayatına temelli İtalya'da devam eden Can Yaman, bizden uzaklaşsa da magazin gündemimizde her zaman yer buldu!

Can Yaman'ın İtalya manşetlerinden düşmeyen yeni dizisi 'El Turco' 27 Mart'ta İtalya'da, birkaç gün önce 2 Nisan'da da ülkemizdeki bir dijital platformda yayına girdi. Yeni dizi tanıtım röportajlarını da beraberinde getirdi tabii. 

En son El Turco tanıtımında 'Türkiye mi? İtalya mı?' sorusu yöneltilen Can Yaman büyük bir havayla 'İtalya' deyince sinirler bir miktar hoplamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde yine yeni dizisi El Turco'yu tanıtmak için soluğu Rusya'da aldığı ortaya çıktı.

Mash Milash isimli Rus fenomenin bir de şarkıları var. Sizler için şöyle bırakalım, yakın zamanda Can Yaman'ın sevgilisi olursa tanımıyorduk demeyiz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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