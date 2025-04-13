Sibel Can'ın "Kazandığınız İlk Parayla Ne Almıştınız?" Sorusuna Verdiği Cevap Sinir Krizi Geçirtti!

Özellikle de şu son birkaç yılda giydiği sahne kıyafetleriyle dikkat çekiyor kendisi! Mutlaka denk gelmişsinizdir, bir dönem düzenli olarak insana modayı sorgulatan, feci halde göz kanatan elbiseleriyle dillere düşmüştü kendisi.

Artık bir noktada sesimizi duymuş olacak ki, birkaç ay önce nispeten düzeldi Sibel Can'ın sahne kombini seçimleri.