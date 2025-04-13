Sibel Can'ın "Kazandığınız İlk Parayla Ne Almıştınız?" Sorusuna Verdiği Cevap Sinir Krizi Geçirtti!
Birkaç saat önce İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olduğu bölüm yayınlanan Sibel Can, video yüklendiği gibi büyük ilgi gördü.
Özellikle de bir kesit gündeme bomba gibi oturdu. Sibel Can'ın 'Kazandığınız ilk parayla ne almıştınız?' sorusuna verdiği cevap sosyal medya kullanıcılarına küçük bir sinir krizi geçirtirken kaderi de sorgulattı!
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Asil ve zarif duruşuyla gönülleri fetheden, yıllardır bülbül sesiyle kulaklarımızın pasını silen Sibel Can sık sık magazin gündemine oturuyor.
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Kendisi programlara sık katılmaz, röportaj nadiren verir biliyorsunuz... Geçtiğimiz gün koca bir sürpriz yaparak İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu Sibel Can!
İbrahim Selim'in "Kazandığınız ilk parayla ne aldınız?" sorusuna önce her zamanki işve ve cilvelerinden yapan Sibel Can, sonradan fena havaya girdi.
Buyurun, Sibel Can'ın kaderimize yanmamıza sebep olduğu o açıklamasını önce beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş onu görelim... 😂 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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