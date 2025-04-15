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Beyoğlu’ndaki Dairenin 7.9 Milyonluk Fiyatı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Beyoğlu’ndaki Dairenin 7.9 Milyonluk Fiyatı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.04.2025 - 13:43

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İstanbul’da kiralık ve satılık konut fiyatları adeta ateş pahası. Özellikle merkezi ilçelerde ortalama kiralar asgari ücretin çok üzerine çıkarken, satılık dairelerin fiyatları da milyonları buluyor. İstanbul’da kiralık ve satılık konut fiyatları el yakmaya devam ederken, Beyoğlu’nda 1+1 bir daireye biçilen fiyat sosyal medyada gündem oldu.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Merkezi konumda bulunan bu dairenin 7.9 milyon TL’ye satıldığı iddia ediliyor.

Merkezi konumda bulunan bu dairenin 7.9 milyon TL’ye satıldığı iddia ediliyor.

Fiyatın paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimileri bu bedelin oldukça yüksek olduğunu dile getirirken, bazıları ise lokasyon ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak “normal” yorumunu yaptı.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? 1+1 daireye 7.9 milyon TL sizce normal mi, yoksa fazla mı? Yorumlarda buluşalım!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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