Beyoğlu’ndaki Dairenin 7.9 Milyonluk Fiyatı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

İstanbul’da kiralık ve satılık konut fiyatları adeta ateş pahası. Özellikle merkezi ilçelerde ortalama kiralar asgari ücretin çok üzerine çıkarken, satılık dairelerin fiyatları da milyonları buluyor. İstanbul’da kiralık ve satılık konut fiyatları el yakmaya devam ederken, Beyoğlu’nda 1+1 bir daireye biçilen fiyat sosyal medyada gündem oldu.
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Merkezi konumda bulunan bu dairenin 7.9 milyon TL’ye satıldığı iddia ediliyor.
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