Beyoğlu’ndaki Dairenin 7.9 Milyonluk Fiyatı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Fiyatın paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimileri bu bedelin oldukça yüksek olduğunu dile getirirken, bazıları ise lokasyon ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak “normal” yorumunu yaptı.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? 1+1 daireye 7.9 milyon TL sizce normal mi, yoksa fazla mı? Yorumlarda buluşalım!