İngiltere'deki Biftek Tabağı Viral Olmuştu: Mert Genco Aynı Menüye Türkiye’de Yaklaşık 6 Katı Fiyat Ödedi!

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde viral olan 14 poundluk (yaklaşık 700 TL) et ve patates tabağı, Türkiye'de yeniden gündem oldu. İçerik üreticisi Mert Genco, İngiltere’de kişi başı 350 TL’ye mal olan bu menüyü bu kez Türkiye’de denemeye karar verdi. Aynı menüden Türkiye'de sipariş verip deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Genco'ya bu deneyim biraz pahalıya patladı!
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Genco, en yakın steak restoranına giderek garsona sosyal medyada viral olan tabağın fotoğrafını gösterdi.
Mert Genco böylece, İngiltere’de kişi başı 350 TL olan menüyü Türkiye’de %450 zamlı şekilde tüketmiş oldu.
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Gerizekali, aldigin tabak futbol cikisi bir take away yerinden alinan, kopuk tabakta servis edilmis 100gr et ve patates. Benzerini Miller & Carter'da veya he... Devamını Gör
Fotodaki et antrikot. Şimdi söyle bakalım Türkiyede hangi stadyumun önünde köpük tabakta 100gr+ antrikot, patates ve pesto sos satılıyor ?? Satılsa sence ... Devamını Gör
Evde yapsan bile 700 TL'ye mal edemezsin.Yazık bu ülkenin vatandaşına
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