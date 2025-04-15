İngiltere'deki Biftek Tabağı Viral Olmuştu: Mert Genco Aynı Menüye Türkiye’de Yaklaşık 6 Katı Fiyat Ödedi!

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde viral olan 14 poundluk (yaklaşık 700 TL) et ve patates tabağı, Türkiye'de yeniden gündem oldu. İçerik üreticisi Mert Genco, İngiltere’de kişi başı 350 TL’ye mal olan bu menüyü bu kez Türkiye’de denemeye karar verdi. Aynı menüden Türkiye'de sipariş verip deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Genco'ya bu deneyim biraz pahalıya patladı!