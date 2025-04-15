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İngiltere'deki Biftek Tabağı Viral Olmuştu: Mert Genco Aynı Menüye Türkiye’de Yaklaşık 6 Katı Fiyat Ödedi!

İngiltere'deki Biftek Tabağı Viral Olmuştu: Mert Genco Aynı Menüye Türkiye’de Yaklaşık 6 Katı Fiyat Ödedi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.04.2025 - 12:38

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Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde viral olan 14 poundluk (yaklaşık 700 TL) et ve patates tabağı, Türkiye'de yeniden gündem oldu. İçerik üreticisi Mert Genco, İngiltere’de kişi başı 350 TL’ye mal olan bu menüyü bu kez Türkiye’de denemeye karar verdi. Aynı menüden Türkiye'de sipariş verip deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Genco'ya bu deneyim biraz pahalıya patladı!

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İşte detaylar👇📹

Genco, en yakın steak restoranına giderek garsona sosyal medyada viral olan tabağın fotoğrafını gösterdi.

Genco, en yakın steak restoranına giderek garsona sosyal medyada viral olan tabağın fotoğrafını gösterdi.

Türkiye'de benzeri bir menü sipariş eden içerik üreticisi, yemek ve servis ücretleriyle birlikte toplamda 2000 TL ödedi.

Mert Genco böylece, İngiltere’de kişi başı 350 TL olan menüyü Türkiye’de %450 zamlı şekilde tüketmiş oldu.

Mert Genco böylece, İngiltere’de kişi başı 350 TL olan menüyü Türkiye’de %450 zamlı şekilde tüketmiş oldu.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Genco’nun videosu kısa sürede yeniden gündem olurken, fiyat farkı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Eylul

Gerizekali, aldigin tabak futbol cikisi bir take away yerinden alinan, kopuk tabakta servis edilmis 100gr et ve patates. Benzerini Miller & Carter'da veya he... Devamını Gör

Hermione Granger

Fotodaki et antrikot. Şimdi söyle bakalım Türkiyede hangi stadyumun önünde köpük tabakta 100gr+ antrikot, patates ve pesto sos satılıyor ?? Satılsa sence ... Devamını Gör

N.K. K

Evde yapsan bile 700 TL'ye mal edemezsin.Yazık bu ülkenin vatandaşına

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