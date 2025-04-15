Asıl Hikaye Bingöl’den İstanbul’a Uzanıyor: Küt Böreği mi, Kürt Böreği mi Tartışması Son Buluyor!

Sosyal medyada sıkça dile gelen 'Küt böreği mi, Kürt böreği mi?' tartışması, N’aptın Asuman programının yeni bölümünde açıklığa kavuştu. Asuman Kerkez, böreğin adındaki kafa karışıklığını gidermek için bu kez mutfağın kökenine indi. Video @logosmedyatr isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Kerkez’e göre, doğru kullanım “Kürt böreği” ve bu isimin ortaya çıkmasında Bingöllü börek ustalarının hikayesi yatıyor.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Asıl hikaye, Bingöllü bir ustanın İstanbul’da başlattığı bir lezzet yolculuğuna dayanıyor.
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olum öyle bir duruma getirdilerki bizi ayrıştıra ayrıştıra kürt demek küfür gibi algılanır oldu halbuki türk kürt zaza laz çerkez arap hepsi ırk yani bunda k... Devamını Gör
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