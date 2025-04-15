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Asıl Hikaye Bingöl’den İstanbul’a Uzanıyor: Küt Böreği mi, Kürt Böreği mi Tartışması Son Buluyor!

Asıl Hikaye Bingöl’den İstanbul’a Uzanıyor: Küt Böreği mi, Kürt Böreği mi Tartışması Son Buluyor!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.04.2025 - 09:07

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Sosyal medyada sıkça dile gelen 'Küt böreği mi, Kürt böreği mi?' tartışması, N’aptın Asuman programının yeni bölümünde açıklığa kavuştu. Asuman Kerkez, böreğin adındaki kafa karışıklığını gidermek için bu kez mutfağın kökenine indi. Video @logosmedyatr isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kerkez’e göre, doğru kullanım “Kürt böreği” ve bu isimin ortaya çıkmasında Bingöllü börek ustalarının hikayesi yatıyor.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Asıl hikaye, Bingöllü bir ustanın İstanbul’da başlattığı bir lezzet yolculuğuna dayanıyor.

Asıl hikaye, Bingöllü bir ustanın İstanbul’da başlattığı bir lezzet yolculuğuna dayanıyor.

Yoksullukla mücadele eden Sarı Mehmet Usta, kıyma pahalı, peynir erişilmez olduğu için böreğin içini boş bırakıyor ama üzerine pudra şekeri serperek benzersiz bir lezzet ortaya çıkarıyor. Zamanla bu börek, “Kürt böreği” adını alıyor ve İstanbul’da bir efsaneye dönüşüyor!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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okisi

olum öyle bir duruma getirdilerki bizi ayrıştıra ayrıştıra kürt demek küfür gibi algılanır oldu halbuki türk kürt zaza laz çerkez arap hepsi ırk yani bunda k... Devamını Gör

Mesut Mutlu Bahtiyar

80'li yıllar, Fatih İtfaiye parkı karşısında minicik bir dükkan ve sıcacık kürt böreği, unutulmaz bir lezzet... Aynı sırada iki büfe (isimlerini unuttum) ve ... Devamını Gör

amedddli

hani kardeşiz diyor ya bazı faşist kişiler. altı üstü bir börek kürt böreği olmasının nesi batıyor anlamış değilim bı yerlerinden bir şey uydurarak küt diyen... Devamını Gör