Asıl Hikaye Bingöl’den İstanbul’a Uzanıyor: Küt Böreği mi, Kürt Böreği mi Tartışması Son Buluyor!

Yoksullukla mücadele eden Sarı Mehmet Usta, kıyma pahalı, peynir erişilmez olduğu için böreğin içini boş bırakıyor ama üzerine pudra şekeri serperek benzersiz bir lezzet ortaya çıkarıyor. Zamanla bu börek, “Kürt böreği” adını alıyor ve İstanbul’da bir efsaneye dönüşüyor!