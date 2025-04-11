500 TL, Yeni 50 TL’ye mi Dönüştü? 20 Yılda Türk Lirası'nın Geldiği Nokta Şaşkınlık Yarattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DILnS6...
Ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyonla birlikte Türk Lirası’nın değer kaybı hızla sürerken, sosyal medyada “500 TL, artık yeni 50 TL oldu” yorumları çoğalıyor. @plus90_official isimli YouTube kanalı, 2005 yılındaki 50 TL ile 2025’teki 500 TL’yi karşılaştırdığı bir video yayınladı. Ortaya çıkan tablo ise çarpıcıydı.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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@plus90_official'in anlatımına göre, 2005 yılında 50 lira birçok şeyin satın alınabildiği bir miktarı temsil ediyordu.
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Yıllar önce manav gitmiştim.... birsürü şey aldım 20 lira verdim....poşetleri eve zor taşıdım....