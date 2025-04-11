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500 TL, Yeni 50 TL’ye mi Dönüştü? 20 Yılda Türk Lirası'nın Geldiği Nokta Şaşkınlık Yarattı

500 TL, Yeni 50 TL’ye mi Dönüştü? 20 Yılda Türk Lirası'nın Geldiği Nokta Şaşkınlık Yarattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 09:48 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 09:51

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Ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyonla birlikte Türk Lirası’nın değer kaybı hızla sürerken, sosyal medyada “500 TL, artık yeni 50 TL oldu” yorumları çoğalıyor. @plus90_official isimli YouTube kanalı, 2005 yılındaki 50 TL ile 2025’teki 500 TL’yi karşılaştırdığı bir video yayınladı. Ortaya çıkan tablo ise çarpıcıydı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DILnS6...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

@plus90_official'in anlatımına göre, 2005 yılında 50 lira birçok şeyin satın alınabildiği bir miktarı temsil ediyordu.

@plus90_official'in anlatımına göre, 2005 yılında 50 lira birçok şeyin satın alınabildiği bir miktarı temsil ediyordu.

20 yıl önce 50 TL ile dört kişilik sinema keyfi mümkünken, bugün aynı deneyim için 500 TL bile yeterli olmuyor; ancak iki bilet alınabiliyor. Aynı şekilde geçmişte 50 lirayla hem çay-simit keyfi yapmak, hem sinemaya gitmek, hem de bir miktar döviz almak mümkündü.

Yani artık 500 TL, eski 50 TL değerinde bile değil gibi görünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Ali

Yıllar önce manav gitmiştim.... birsürü şey aldım 20 lira verdim....poşetleri eve zor taşıdım....