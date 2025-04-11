500 TL, Yeni 50 TL’ye mi Dönüştü? 20 Yılda Türk Lirası'nın Geldiği Nokta Şaşkınlık Yarattı

20 yıl önce 50 TL ile dört kişilik sinema keyfi mümkünken, bugün aynı deneyim için 500 TL bile yeterli olmuyor; ancak iki bilet alınabiliyor. Aynı şekilde geçmişte 50 lirayla hem çay-simit keyfi yapmak, hem sinemaya gitmek, hem de bir miktar döviz almak mümkündü.

Yani artık 500 TL, eski 50 TL değerinde bile değil gibi görünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?