Mahmut Tanal Akıllardan Çıkmıyor: Narkoz Etkisindeki Genç “ODTÜ’de TOMA’nın Ne İşi Var?” Diyerek Uyandı!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, son dönemde hem TBMM’deki konuşmalarıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek protestolarına katılarak gençlerin ilgisini topluyor.
Tanal’ın, 1 dakika boyunca 'ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var?' dediği videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu sözler, bugün paylaşılan ilginç bir video ile yeniden gündeme geldi.
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Ameliyattan yeni uyanan bir gencin, narkoz etkisi altında "ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var?" dediği duyuldu.
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