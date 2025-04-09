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Mahmut Tanal Akıllardan Çıkmıyor: Narkoz Etkisindeki Genç “ODTÜ’de TOMA’nın Ne İşi Var?” Diyerek Uyandı!

Mahmut Tanal Akıllardan Çıkmıyor: Narkoz Etkisindeki Genç “ODTÜ’de TOMA’nın Ne İşi Var?” Diyerek Uyandı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 12:45

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, son dönemde hem TBMM’deki konuşmalarıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek protestolarına katılarak gençlerin ilgisini topluyor. 

Tanal’ın, 1 dakika boyunca 'ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var?' dediği videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu sözler, bugün paylaşılan ilginç bir video ile yeniden gündeme geldi.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇📹

Ameliyattan yeni uyanan bir gencin, narkoz etkisi altında "ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var?" dediği duyuldu.

Ameliyattan yeni uyanan bir gencin, narkoz etkisi altında "ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var?" dediği duyuldu.

Video kısa sürede viral olurken, Tanal’ın bu söylemi, neredeyse otomatik bir şekilde gençlerin zihinlerinde yer edinmiş gibi görünüyor. 

Öte yandan Mahmut Tanal, protestolara katılmaya ve gençlerin ilgisini toplamaya devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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