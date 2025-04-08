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İmamoğlu Eylemlerinde Çocuğu Tutuklanan Anne Yaşananları Anlattı: “Ondan Başka Kimsem Yok”

İmamoğlu Eylemlerinde Çocuğu Tutuklanan Anne Yaşananları Anlattı: “Ondan Başka Kimsem Yok”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.04.2025 - 22:11

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasıyla birlikte ülke gündemi değişti. İmamoğlu’na destek olmak isteyen vatandaşlar protestolara katıldı. Özellikle İstanbul, Saraçhane’de eylemler günler boyu sürdü. Bugünse Kadıköy Festival Park’ta vatandaşlar eylem için bir araya geldi. Süreç boyunca tutuklanan gençlerin aileleri de alanda yerini aldı. Bir annenin feryadı sosyal medyada gündeme geldi. Konuşma yapan kadın, “Ondan başka kimsem yok” sözleriyle dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Her şey 18 Mart’ta İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle başladı.

Her şey 18 Mart’ta İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle başladı.

Eylemler boyunca 301 kişinin tutuklanması tepki çekti. 18-22 yaş aralığındaki gençlerin, öğrencilerin tutuklanması sosyal medyanın gündemine oturdu. Tutuklu gençlerin aileleri hak arayışı için seslerini duyurmaya çalışıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Koray K.

Düşmana yapmadığınızı kendi çocuklarınıza yaptınız, gün olur devran döner..