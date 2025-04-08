İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Açıkladı: Ekrem İmamoğlu Protestoları İçin 819 Kişiye Dava Açılmış
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Açıkladı: Ekrem İmamoğlu Protestoları İçin 819 Kişiye Dava Açılmış
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında protesto gösterileri düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gösterilere katılan toplam 819 kişiye kamu davası açıladığını duyurdu. Savcılık ayrıca 278 kişinin ise tutuklu olarak yargılandığını belirtti.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile birlikte başta İstanbul’da olmak üzere protesto gösterleri düzenlenmişti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gösterilerle ilgili açıklamada bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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