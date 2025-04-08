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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Açıkladı: Ekrem İmamoğlu Protestoları İçin 819 Kişiye Dava Açılmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Açıkladı: Ekrem İmamoğlu Protestoları İçin 819 Kişiye Dava Açılmış

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2025 - 17:33

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında protesto gösterileri düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gösterilere katılan toplam 819 kişiye kamu davası açıladığını duyurdu. Savcılık ayrıca 278 kişinin ise tutuklu olarak yargılandığını belirtti.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile birlikte başta İstanbul’da olmak üzere protesto gösterleri düzenlenmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile birlikte başta İstanbul’da olmak üzere protesto gösterleri düzenlenmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşları Saraçhane’ye çağırmış ve Saraçhane’de başlayan eylemler üniversitelere de sıçramıştı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu için sokağa çıkan ve gösterilere katılan 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gösterilerle ilgili açıklamada bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gösterilerle ilgili açıklamada bulundu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada 20 ayrı soruşturma yürütüldüğü ve tespit edilen 829 şüpheliden 819'u hakkında asliye ceza mahkemelerine dava açıldığı duyuruldu.

Savcılık 278 kişinin tutuklu olduğunu ve 10 şüphelinin ise firari olduğunu bilgisini de paylaştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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