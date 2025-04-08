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Mahir Polat'a Holter Takıldı: Bir Kez Daha Cezaevine Gönderildi

Mahir Polat'a Holter Takıldı: Bir Kez Daha Cezaevine Gönderildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.04.2025 - 16:56 Son Güncelleme: 08.04.2025 - 17:09

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevi ile hastane arasında mekik dokuyor. Rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilmesi istenilen Mahir Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Polat'a holter takıldı.

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İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 27 Mart günü yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı.

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 27 Mart günü yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı.

Polat, daha önce de kalbinden operasyon geçirmişti. Polat, göğüs ağrısı ve tansiyon problemi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastanesi'nde dün akşam yoğun bakıma alındı.

Günlerdir hastane ve cezaevi arasında gidip gelen Mahir Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mahir Polat'ın raporu için eksik tetkik ve tahlilleri için hastaneye sevki yapıldı.

Günlerdir hastane ve cezaevi arasında gidip gelen Mahir Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mahir Polat'ın raporu için eksik tetkik ve tahlilleri için hastaneye sevki yapıldı.

Polat'ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı.  Mahir Polat'a holter takıldı ve yeniden Silivri Cezaevi'ne gönderildi.  Erdem, 'Mahir Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği bilgisi gelmişti. Ancak şuan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde olduğunu ve burada çeşitli muayene ve tetkiklerin yapılmakta olduğunu öğrendik' dedi.

Polat'ın avukat Erdem, 'Mahir bey yeniden cezaevine gönderildi. Tansiyonunun 24 saat takibi için holder takılmış, ultrason işlemi ile kalp ve anksiyete için muayene yapılmış. Bu şartlar altında dosya yarına kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden nihai bir değerlendirme yapmak üzere ATK’ya gitmeyecek görünüyor' diye belirtti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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