Mahir Polat'a Holter Takıldı: Bir Kez Daha Cezaevine Gönderildi
Mahir Polat'a Holter Takıldı: Bir Kez Daha Cezaevine Gönderildi
İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevi ile hastane arasında mekik dokuyor. Rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilmesi istenilen Mahir Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Polat'a holter takıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 27 Mart günü yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günlerdir hastane ve cezaevi arasında gidip gelen Mahir Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mahir Polat'ın raporu için eksik tetkik ve tahlilleri için hastaneye sevki yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın