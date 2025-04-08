Mahir Polat'a Holter Takıldı: Bir Kez Daha Cezaevine Gönderildi

Polat'ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı. Mahir Polat'a holter takıldı ve yeniden Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Erdem, 'Mahir Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği bilgisi gelmişti. Ancak şuan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde olduğunu ve burada çeşitli muayene ve tetkiklerin yapılmakta olduğunu öğrendik' dedi.

Polat'ın avukat Erdem, 'Mahir bey yeniden cezaevine gönderildi. Tansiyonunun 24 saat takibi için holder takılmış, ultrason işlemi ile kalp ve anksiyete için muayene yapılmış. Bu şartlar altında dosya yarına kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden nihai bir değerlendirme yapmak üzere ATK’ya gitmeyecek görünüyor' diye belirtti.