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Hayranıydı: Volkan Konak'ın Şarkısını Söylerken Kalbi Durdu

Hayranıydı: Volkan Konak'ın Şarkısını Söylerken Kalbi Durdu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.04.2025 - 13:56

Usta sanatçı Volkan Konak, sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Aydın'da düzenlenen bir konserde, Volkan Konak'ın şarkısını söyleyen Mehmet Gündoğdu'nun kalbi durdu. Gündoğdu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

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"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.

58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'da Volkan Konak'ın hayranı olan Mehmet Gündoğdu, usta sanatçının şarkısını söylerken kalbi durdu.

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu tarafından dün akşam Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde Hoş geldin Bahar konseri düzenlendi.

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu tarafından dün akşam Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde Hoş geldin Bahar konseri düzenlendi.

Konseri saat 23.00 sıralarında tamamlayan koro, ardından, KKTC'deki konserinde rahatsızlanıp hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın anısına bir şarkı seslendirmeye başladı.

Bu sırada koroda arka sırada duran korist Mehmet Gündoğdu, bir anda yere yığıldı.

Bu sırada koroda arka sırada duran korist Mehmet Gündoğdu, bir anda yere yığıldı.

Aynı zamanda iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı olan doktoru korist Şükrü Yenice, Gündoğdu'ya ilk müdahalede bulunup, kalp masajı yaptı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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