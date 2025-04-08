Hayranıydı: Volkan Konak'ın Şarkısını Söylerken Kalbi Durdu
Hayranıydı: Volkan Konak'ın Şarkısını Söylerken Kalbi Durdu
Usta sanatçı Volkan Konak, sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Aydın'da düzenlenen bir konserde, Volkan Konak'ın şarkısını söyleyen Mehmet Gündoğdu'nun kalbi durdu. Gündoğdu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.
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"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramının 1. Günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahnede ''Nefesim Nefesine'' şarkısını söylen usta sanatçı kalp krizi geçirdi.
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Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu tarafından dün akşam Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde Hoş geldin Bahar konseri düzenlendi.
Bu sırada koroda arka sırada duran korist Mehmet Gündoğdu, bir anda yere yığıldı.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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