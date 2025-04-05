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Trump’ın Açıklaması Sonrası Milyarderler Servet Kaybetti: Kazanan Tek İsim Warren Buffett Oldu

Trump’ın Açıklaması Sonrası Milyarderler Servet Kaybetti: Kazanan Tek İsim Warren Buffett Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.04.2025 - 16:37

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergileri sonrası milyarderler servet kaybetti. Omaha Kâhini olarak tanınan ünlü yatırımcı Warren Buffett ise bu krizden kazarak çıktı.

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ABD Başkanı Donald Trump, ithalat vergilerini artırma kararı aldı. Bu karardan küresel piyasalar kötü bir şekilde etkilendi.

ABD Başkanı Donald Trump, ithalat vergilerini artırma kararı aldı. Bu karardan küresel piyasalar kötü bir şekilde etkilendi.

Dünya borsaları sert düşüşlerle sarsılırken, milyarderlerin servetlerinde kayıplar yaşandı. Herkes kaybederken krizden kazanarak çıkan Warren Buffett oldu.

Avrupa ve ABD borsaları başta olmak üzere dünya genelinde hisse senetleri sert şekilde değer kaybetti. Çin'in misilleme sinyalleri, çöküşü daha da derinleştirdi.

Avrupa ve ABD borsaları başta olmak üzere dünya genelinde hisse senetleri sert şekilde değer kaybetti. Çin'in misilleme sinyalleri, çöküşü daha da derinleştirdi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, iki günlük düşüşle milyarderlerin toplam serveti milyarlarca dolar azaldı.

Mark Zuckerberg, 2025’in ilk çeyreğinde 28,1 milyar dolar kaybetti. Elon Musk ise sadece dün 20 milyar dolar, yılbaşından bu yana ise 130 milyar dolar kaybetti.

Mark Zuckerberg, 2025’in ilk çeyreğinde 28,1 milyar dolar kaybetti. Elon Musk ise sadece dün 20 milyar dolar, yılbaşından bu yana ise 130 milyar dolar kaybetti.

Jeff Bezos’un servetinden 45,2 milyar dolar silindi; son 24 saatteki kaybı 7,6 milyar dolar.

Bernard Arnault’nun servetinde 18,6 milyar dolarlık erime yaşandı.

Bill Gates, son kayıplarla birlikte 6,5 milyar dolar ekside.

Bu yıl listenin ilk 10 sırasında servetini artırabilen tek isim Omaha Kâhini olarak tanınan ünlü yatırımcı Warren Buffett oldu. Buffett'ın serveti bu dönemde 12 milyar dolar artarak 155 milyar dolara ulaştı.

Bu yıl listenin ilk 10 sırasında servetini artırabilen tek isim Omaha Kâhini olarak tanınan ünlü yatırımcı Warren Buffett oldu. Buffett'ın serveti bu dönemde 12 milyar dolar artarak 155 milyar dolara ulaştı.

Listeye göre Buffett, dünyanın en zengin altıncı ismi oldu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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