Trump’ın Açıklaması Sonrası Milyarderler Servet Kaybetti: Kazanan Tek İsim Warren Buffett Oldu
Trump’ın Açıklaması Sonrası Milyarderler Servet Kaybetti: Kazanan Tek İsim Warren Buffett Oldu
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergileri sonrası milyarderler servet kaybetti. Omaha Kâhini olarak tanınan ünlü yatırımcı Warren Buffett ise bu krizden kazarak çıktı.
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ABD Başkanı Donald Trump, ithalat vergilerini artırma kararı aldı. Bu karardan küresel piyasalar kötü bir şekilde etkilendi.
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Avrupa ve ABD borsaları başta olmak üzere dünya genelinde hisse senetleri sert şekilde değer kaybetti. Çin'in misilleme sinyalleri, çöküşü daha da derinleştirdi.
Mark Zuckerberg, 2025’in ilk çeyreğinde 28,1 milyar dolar kaybetti. Elon Musk ise sadece dün 20 milyar dolar, yılbaşından bu yana ise 130 milyar dolar kaybetti.
Bu yıl listenin ilk 10 sırasında servetini artırabilen tek isim Omaha Kâhini olarak tanınan ünlü yatırımcı Warren Buffett oldu. Buffett'ın serveti bu dönemde 12 milyar dolar artarak 155 milyar dolara ulaştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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