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Yeni Şafak Bu Kez de Mehmet Şimşek'i Hedef Aldı: ''Yüksek Faize Rağmen Enflasyon Yüzde 38''

Yeni Şafak Bu Kez de Mehmet Şimşek'i Hedef Aldı: ''Yüksek Faize Rağmen Enflasyon Yüzde 38''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.04.2025 - 14:39 Son Güncelleme: 05.04.2025 - 15:13

Yeni Şafak gazetesi, ekonomi yönetimini manşetine taşıdı.  Hedeflerin tutturulamadığını iddia eden Yeni Şafak, ekonomiyi sert bir dille eleştirdi.

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Ekonomi yönetimi manşetten ele alan Yeni Şafak, "Yüksek faize rağmen enflasyon yüzde 38" başlıklı analizini kamuoyuyla paylaştı.

Ekonomi yönetimi manşetten ele alan Yeni Şafak, "Yüksek faize rağmen enflasyon yüzde 38" başlıklı analizini kamuoyuyla paylaştı.

İki yıldır uygulanan ortodoks politikaların enflasyonla mücadelede yetersiz kaldığını iddia eden Yeni Şafak, hedeflerin tutturulamadığını dile getirdi.

TÜİK verilerine göre, Mart 2024’te yıllık enflasyon %38,10 olarak 22 ay önceki seviyeye döndü.

TÜİK verilerine göre, Mart 2024’te yıllık enflasyon %38,10 olarak 22 ay önceki seviyeye döndü.

Yeni Şafak bu rağmen, Mayıs 2023’te %75,4’e çıkan enflasyonun bu düşüşü, ekonomi yönetiminin 'ortodoks politikaları' için yeterli bulunmadığını belirtti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), son 10 ayda %37,35 gerilese de katılık devam ettiğini yazdı.

Mayıs 2023’te %8,5 olan politika faizi, 10 ayda %50’ye yükseldi. Ancak enflasyondaki 37 puanlık gerilemeye karşın faizler sadece 7,5 puan indirildi. Merkez Bankası’nın 17 Nisan’daki toplantısında alacağı kararın, piyasalarda kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yüksek faiz ortamında bankaların mevduatı iki yılda iki katına çıkarak 20,9 trilyon TL’ye ulaştı. Ancak kaynakların krediye dönüştürülemediği belirten Yeni Şafak; sanayici, esnaf ve çiftçi, yatırım yapamadığı için üretim darboğazı yaşandığını vurguladı.

Cari açık, Mayıs 2023’te 55,6 milyar dolardan Aralık 2024’te 9,97 milyar dolara geriledi. Bu iyileşme, Merkez Bankası’nın rezervlerini 171 milyar dolara taşıdı. Ancak dolar/TL kuru 22 ayda %82,7 artarak 38 lirayı gördü.

Sanayi üretim endeksi aylardır düşüşte. Mart 2024’te imalat sanayisi kapasite kullanımı %74,4’e inerek son iki yılın en düşük seviyesini gördü. İSO PMI endeksi ise 47,3’le resesyona işaret ediyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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