Yeni Şafak Bu Kez de Mehmet Şimşek'i Hedef Aldı: ''Yüksek Faize Rağmen Enflasyon Yüzde 38''
Yeni Şafak Bu Kez de Mehmet Şimşek'i Hedef Aldı: ''Yüksek Faize Rağmen Enflasyon Yüzde 38''
Yeni Şafak gazetesi, ekonomi yönetimini manşetine taşıdı. Hedeflerin tutturulamadığını iddia eden Yeni Şafak, ekonomiyi sert bir dille eleştirdi.
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Ekonomi yönetimi manşetten ele alan Yeni Şafak, "Yüksek faize rağmen enflasyon yüzde 38" başlıklı analizini kamuoyuyla paylaştı.
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TÜİK verilerine göre, Mart 2024’te yıllık enflasyon %38,10 olarak 22 ay önceki seviyeye döndü.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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