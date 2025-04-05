Yeni Şafak Bu Kez de Mehmet Şimşek'i Hedef Aldı: ''Yüksek Faize Rağmen Enflasyon Yüzde 38''

Yeni Şafak bu rağmen, Mayıs 2023’te %75,4’e çıkan enflasyonun bu düşüşü, ekonomi yönetiminin 'ortodoks politikaları' için yeterli bulunmadığını belirtti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), son 10 ayda %37,35 gerilese de katılık devam ettiğini yazdı.

Mayıs 2023’te %8,5 olan politika faizi, 10 ayda %50’ye yükseldi. Ancak enflasyondaki 37 puanlık gerilemeye karşın faizler sadece 7,5 puan indirildi. Merkez Bankası’nın 17 Nisan’daki toplantısında alacağı kararın, piyasalarda kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yüksek faiz ortamında bankaların mevduatı iki yılda iki katına çıkarak 20,9 trilyon TL’ye ulaştı. Ancak kaynakların krediye dönüştürülemediği belirten Yeni Şafak; sanayici, esnaf ve çiftçi, yatırım yapamadığı için üretim darboğazı yaşandığını vurguladı.

Cari açık, Mayıs 2023’te 55,6 milyar dolardan Aralık 2024’te 9,97 milyar dolara geriledi. Bu iyileşme, Merkez Bankası’nın rezervlerini 171 milyar dolara taşıdı. Ancak dolar/TL kuru 22 ayda %82,7 artarak 38 lirayı gördü.

Sanayi üretim endeksi aylardır düşüşte. Mart 2024’te imalat sanayisi kapasite kullanımı %74,4’e inerek son iki yılın en düşük seviyesini gördü. İSO PMI endeksi ise 47,3’le resesyona işaret ediyor.

YAZININ TAMAMI...