Uçuşu Olanlar Dikkat: Sabiha Gökçen'de Bazı Uçuşlar İptal Edildi: Bazı Uçaklar, Havada Tur Attı

Kentte etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi. Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer başta olmak üzere Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri sislendi.

Öte yandan, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri Atatürk Bulvarı, Habipler-Mahmutbey yolu, Habipler-Arnavutköy yolu, Habipler-İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara yolunda sis etkili oldu.Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hava yolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur atarken yakıt kritiğine giren 29 uçak İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.