Ekrem İmamoğlu Cezaevinden Yeni Mesaj Yayımladı: “Bu İktidar Miadını Doldurmuştur”
Ekrem İmamoğlu Cezaevinden Yeni Mesaj Yayımladı: “Bu İktidar Miadını Doldurmuştur”
Üniversite diploması iptal edildikten sonra İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden yayımladığı mesajla 86 milyona seslendi.
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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.
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Boykot çağrısında bulunduğu gerekçesiyle TRT’de yaşanan işten çıkarmalara tepki gösteren İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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