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Ekrem İmamoğlu Cezaevinden Yeni Mesaj Yayımladı: “Bu İktidar Miadını Doldurmuştur”

Ekrem İmamoğlu Cezaevinden Yeni Mesaj Yayımladı: “Bu İktidar Miadını Doldurmuştur”

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.04.2025 - 11:06

Üniversite diploması iptal edildikten sonra İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden yayımladığı mesajla 86 milyona seslendi.

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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

Ekrem İmamoğlu, cezaevinden 86 milyona 'Korkma' diyerek yeni bir mesaj paylaştı.

Boykot çağrısında bulunduğu gerekçesiyle TRT’de yaşanan işten çıkarmalara tepki gösteren İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Boykot çağrısında bulunduğu gerekçesiyle TRT’de yaşanan işten çıkarmalara tepki gösteren İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Tümüyle yasal bir zeminde, kişisel hak ve özgürlükler çerçevesinde fikirlerini beyan edenleri, paylaşımda bulunanları, gösteriye katılanları, boykot etme hakkını kullananları korkutmayı; süper hızla gözaltına almayı, tutuklamayı, hapse atmayı, tehdit etmeyi kendine hak gören iktidar; miadını tamamlamıştır. Bunlar, çaresiz ve zavallı bir avuç insanın koltuklarını korumak için yaptıkları son çırpınışlardır. Bu anlayış, iktidarını kaybetmemek adına her şeyi mübah görür. 86 milyon insanımıza, gençlerimize, kadınlara, emekçilere, işsizlere, emeklilere, sanatçılara milletimizle hatırlatıyoruz:

Korkma! Gaflet, dalalet içinde olanlardan korkma! Cesaret, kararlılık, asla vazgeçmemek şiarımız olsun! MİLLET BÜYÜKTÜR!''

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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