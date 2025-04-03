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Tavuk Döner Yiyen Hastaneye Koştu: 648 Kişi Zehirlendi, 2 Kişi Tutuklandı

Tavuk Döner Yiyen Hastaneye Koştu: 648 Kişi Zehirlendi, 2 Kişi Tutuklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.04.2025 - 23:11

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işletmede tavuk döner yedikten sonra zehirlenenlerin sayısı 648’e ulaştı. Olayın ardından gözaltına alınan işletme sahipleri K.Y. ve E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yedikleri tavuk döner sebebiyle çok sayıda kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yedikleri tavuk döner sebebiyle çok sayıda kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

Tavuk döner yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların sayısının 648’e ulaştı.

Tavuk döner yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların sayısının 648’e ulaştı.

Zehirlenme belirtileri yaşayanlar Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişi de tutuklandı. Zehirlenme olayı ile ilgili Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gözaltına alınan 2 kişi de tutuklandı. Zehirlenme olayı ile ilgili Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Körfez İlçesinde faaliyet gösteren bir işletmede tavuk döner yiyen vatandaşlarımızın mide bulantısı, ateş, kusma şikayetleri ve zehirlenme şüphesiyle Hastanelere başvurması sebebiyle; Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden 01.04.2025 tarihinde gelen bildirim doğrultusunda Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda kontrol ekiplerince ivedi bir şekilde ilgili işletmeye gidilerek satışa hazır olarak döner tezgahında bekleyen tavuk döner ürününden numune alınmış ve Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan analizlerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne göre uygun olmaması nedeniyle işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Yazılı açıklaman devamında, “Gerçekleşen zehirlenme konusu ile alakalı olarak; iş yeri sahipleri 2 şüpheli şahıs nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Kocaeli genelinde toplam 648 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 648 hastamızdan 646’sı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 2 hastamızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu iş yeri Körfez Belediyesi tarafından mühürlenmiş olup; Konu; Valiliğimiz, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakinen takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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