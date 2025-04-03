Tavuk Döner Yiyen Hastaneye Koştu: 648 Kişi Zehirlendi, 2 Kişi Tutuklandı
Tavuk Döner Yiyen Hastaneye Koştu: 648 Kişi Zehirlendi, 2 Kişi Tutuklandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yedikleri tavuk döner sebebiyle çok sayıda kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
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Tavuk döner yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların sayısının 648’e ulaştı.
Gözaltına alınan 2 kişi de tutuklandı. Zehirlenme olayı ile ilgili Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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